Нове дослідження показало, як мозок обробляє травматичні спогади

Нове дослідження показало, що травматичні спогади мають власний нейронний механізм, що пояснює їх яскраву та нав’язливу природу. Такі спогади обробляються у мозку як поточний, а не минулий досвід.

Нове дослідження ПТСР

В основі посттравматичного стресового розладу, або ПТСР, лежить пам’ять, яку неможливо контролювати.

Вона може втручатися в повсякденну діяльність, нагадуючи людині про жахливу ​​подію, або спливати у вигляді нічних жахів чи спогадів.

Група дослідників з Єльського університету та Школи медицини Ікана на горі Синай (США) вирішила знайти докази відмінностей між травматичними та звичайними спогадами.

Команда провела сканування мозку 28 людей з посттравматичним стресовим розладом, коли вони слухали записані розповіді власних спогадів.

Деякі із записаних спогадів були нейтральними, деякі були просто «сумними», а деякі були травматичними.

Люди, які слухали сумні спогади, які часто включали смерть члена сім’ї, демонстрували незмінно високу активність гіпокампу, частини мозку, яка організовує та контекстуалізує спогади.

Коли ті самі люди слухали свої травматичні спогади — про сексуальні насильства, пожежі, стрілянину в школах і терористичні атаки — гіпокамп не був задіяний.

Це говорить нам про те, що мозок перебуває в різному стані в двох спогадах, — сказала Даніела Шиллер, нейробіолог із Школи медицини Ікана на горі Синай. Поширити

Вона зазначила, що терапія посттравматичного стресового розладу часто спрямована на те, щоб допомогти людям організувати свою пам’ять так, щоб вони могли сприймати її як віддалену від сьогодення.

[Під час спогадів травматичних подій] мозок не виглядає так, ніби він перебуває в стані пам’яті; це виглядає так, ніби це стан поточного досвіду. Поширити

Яку область мозку зачіпають травматичні спогади

Травматичні спогади зачіпають іншу область мозку — задню поясну кору, або ЗПК, яка зазвичай бере участь у внутрішніх думках, таких як самоаналіз або мрії.

Чим сильнішими були симптоми посттравматичних стресових розладів у людини, тим більше активності з’являлося в ЗПК.

Що вражає в цьому відкритті, так це те, що ЗПК відома не як область пам’яті, а як область, яка займається «обробкою внутрішнього досвіду», – сказала доктор Шиллер. Поширити

Заступник директора Відділу поведінкових наук Національного центру ПТСР Брайан Маркс сказав, що якщо науковцям вдасться знайти біологічні маркери для діагностики ПТСР, це стане "великим науковим проривом".