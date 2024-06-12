Дослідження суперстаріння вийде на новий рівень завдяки прихильнику України Моррі Маркоффу

У 110 років пішов з життя найстарший чоловік у США Моррі Маркофф — його мозок передадуть ученим для дослідження "суперстаріння".
Головні тези:
- Життєвий шлях Маркоффа свідчить про те, що фізична активність, просте харчування та відсутність шкідливих звичок можуть бути секретом довголіття.
- Американець підтримував Україну у війні проти Росії та завжди вірив у її перемогу.
- Дослідження мозку Моррі дозволить розширити знання про суперстаріння та можливість збереження когнітивних функцій у похилому віці.
- Маркофф перевершив планку суперстарості, довівши, що мозок може залишатися активним та здоровим навіть у старості.
Що відомо про найстарішого чоловіка США
Легендарний американець народився в Нью-Йорку 1914 року — лише за кілька місяців до Першої світової війни в сім'ї єврейських іммігрантів.
Його батько був столяром, а мати — продавала кухонні речі.
Моррі Маркофф ніколи не приховував, що своє дитинство він провів у бідності: у будинку його родини не було ні шаф, ні гарячої води, ні туалету.
Ба більше, як згадував чоловік у своїх мемуарах, усе було заражено паразитами та постільними клопами.
Коли хлопчику було лише 4 роки — він пережив пандемію іспанки. Попри випробовування та бідність Моррі вдалося здобути освіту машиніста.
Секрети довголіття Моррі Маркофф та дослідження суперстаріння
Окрім того, Моррі захоплювався фотографією та майстрував скульптури з металобрухту.
Легендарний американець надавав перевагу простому харчуванню, майже ніколи не вживав алкоголь і уникав води в пластикових пляшках.
Також Маркофф активно цікавився тим, що відбувається на міжнародній арені. Він неодноразово підтримував Україну у війни проти Росії та прогнозував їй тріумфальну перемогу.
Напередодні смерті довгожителя його донька вирішила, що мозок батька повинен "служити" науці.
За словами вчених, це найстаріший когнітивно здоровий мозок, який коли-небудь досліджували.
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