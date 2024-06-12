Дослідження суперстаріння вийде на новий рівень завдяки прихильнику України Моррі Маркоффу

У 110 років пішов з життя найстарший чоловік у США Моррі Маркофф — його мозок передадуть ученим для дослідження "суперстаріння".

Що відомо про найстарішого чоловіка США

Легендарний американець народився в Нью-Йорку 1914 року — лише за кілька місяців до Першої світової війни в сім'ї єврейських іммігрантів.

Його батько був столяром, а мати — продавала кухонні речі.

Моррі Маркофф ніколи не приховував, що своє дитинство він провів у бідності: у будинку його родини не було ні шаф, ні гарячої води, ні туалету.

Ба більше, як згадував чоловік у своїх мемуарах, усе було заражено паразитами та постільними клопами.

Коли хлопчику було лише 4 роки — він пережив пандемію іспанки. Попри випробовування та бідність Моррі вдалося здобути освіту машиніста.

У 24 він одружився з Бетті Голдмінц із Нью-Йорка. З дружиною Моррі прожив 81 рік. У період Другої світової війни працював на оборонному підприємстві, яке виготовляло артилерійські снаряди. Після війни він разом із партнером відкрив у Лос-Анджелесі низку підприємств із виробництва малої побутової техніки, — розповідають журналісти. Поширити

Моррі Маркофф святкує 100-річчя дружини (Фото: архів)

Секрети довголіття Моррі Маркофф та дослідження суперстаріння

Як відверто зізнався журналістам довгожитель, він завжди обожнював піші прогулянки, тому фізичної активності в його житті завжди було вдосталь. Поширити

Окрім того, Моррі захоплювався фотографією та майстрував скульптури з металобрухту.

Легендарний американець надавав перевагу простому харчуванню, майже ніколи не вживав алкоголь і уникав води в пластикових пляшках.

Також Маркофф активно цікавився тим, що відбувається на міжнародній арені. Він неодноразово підтримував Україну у війни проти Росії та прогнозував їй тріумфальну перемогу.

Моррі Маркофф (Фото: архів)

Що важливо розуміти, Моррі перевершив планку того, що дослідники називають "суперстарістю". Йдеться про категорію людей старше 80 років, чий мозок здається на десятки років молодшим. Поширити

Напередодні смерті довгожителя його донька вирішила, що мозок батька повинен "служити" науці.