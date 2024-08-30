"Ленивые выходные" снижают риск заболеваний сердца — исследование
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Ленивые выходные" снижают риск заболеваний сердца — исследование

сон
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Источник:  The Independent

Люди, любящие дольше поваляться в постели в выходные, могут значительно снизить риск сердечных заболеваний.

Главные тезисы

  • Дополнительное время сна в выходные дни может снизить риск сердечных заболеваний.
  • Компенсация недостатка сна в течение недели высыпанием в выходные дни смягчает его негативные последствия.
  • Исследование показало, что участники, высыпавшиеся в выходные, имели на 19% меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Ленивые выходные" полезны для здоровья

Согласно недавнему исследованию, компенсация недостатка сна в течение недели дополнительным временем дремы в выходные дни может смягчить негативные последствия нехватки сна.

Результаты, представленные на конгрессе Европейского общества кардиологов 2024 года, показали, что у людей, страдающих от недостатка сна и больше "досыпавших" в выходные, риск сердечных заболеваний снизился на одну пятую по сравнению с теми, кто не высыпался или спал еще меньше в выходные.

Для исследования авторы изучили самоотчеты 90 903 человек, участвующих в проекте UK Biobank, содержащем медицинские записи и данные об образе жизни полумиллиона человек. Из них 19 816 человек отвечали критериям недостатка сна.

За 14 лет наблюдения команда обнаружила, что у людей с наибольшим количеством дополнительного сна (от 1,28 до 16,06 часов дополнительного сна в выходные дни) вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была на 19% ниже, чем у тех, кто имел наименьшую количество компенсирующего сна (от потери 16,05 часов до потери 0,26 часов в выходные дни).

При этом в подгруппе людей с ежедневным недосыпанием риск развития сердечных заболеваний у людей с наибольшим количеством компенсирующего сна был на 20% ниже.

Что известно о механизме старения организма человека

Ученые в новом исследовании обнаружили, что в возрасте 44 и 60 лет организм человека начинает стремительно изменяться на молекулярном уровне.

Очевидно, что вы меняетесь на протяжении всей своей жизни. Но есть два основных периода, когда происходит много изменений: один — когда людям около 45 лет, и другой — когда им около 60, — объясняет генетик из Стэнфордского университета Майкл Снайдер.

В проведенном исследовании приняли участие более 100 человек без хронических болезней и значительных проблем со здоровьем, разного этнического происхождения в возрасте от 25 до 75 лет.

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