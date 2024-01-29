С какими вопросами ментального здоровья следует обращаться к семейному врачу — ответ Минздрава
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

С какими вопросами ментального здоровья следует обращаться к семейному врачу — ответ Минздрава

Министерство здравоохранения Украины
Ментальное здоровье
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С семейным врачом, предоставляющим услуги в сфере ментального здоровья, можно обсудить стресс, тревогу, напряжение, навязчивые мысли, панические атаки и т.д.

Какие ментальные проблемы можно обсудить с семейным врачом

Исследование Gradus Research, проведенное в октябре 2023 года, показало, что среди основных жалоб украинцев на ментальное здоровье преобладают тревожность, напряжение (53%) и нарушение сна (50%).

Минздрав отмечает, если самостоятельно справиться с этими и подобными симптомами не удается и они не проходят в течение двух и более недель — следует обратиться за помощью к семейному врачу.

Со своим семейным врачом можно, например, обсудить следующие состояния: нарушение сна, длительное отсутствие аппетита, тревога, навязчивые мысли о том, что может произойти что-то плохое, апатия, раздражительность, истощенность и постоянная усталость.

Семейного врача или педиатра можно спросить:

  • Как остановить приступ панической атаки?

  • Как помочь ребенку справиться с эмоциями?

  • Как поддержать вернувшихся с фронта супруга?

  • Как снять постоянное напряжение в теле?

  • Какие техники самопомощи существуют и как их применять?

  • Что делать, если печаль, страх или агрессия стали постоянным фоном?

Какие услуги можно получить у семейного врача

По согласию пациента семейный врач может предоставить услуги по сохранению ментального здоровья:

  • скрининг психических расстройств. В случае положительного результата — клиническая оценка состояния (оценка физического состояния здоровья и психического статуса);

  • лабораторные и инструментальные исследования с целью дифференциальной диагностики и исключения ПНС, связанных с физическим здоровьем;

  • план ведения и лечения с выявленными и установленными ранее расстройствами внутри компетенции семейного врача;

  • первая психологическая помощь;

  • психосоциальные, а также фармакологические и поведенческие вмешательства;

  • сопровождение пациента с ПНС;

  • направление к врачу-специалисту;

  • психологическая поддержка членов семьи, ухаживающих за пациентом, а также обучение техник самопомощи и т.д.

Услуги в сфере ментального здоровья предоставляются на «первичке» (семейными врачами, терапевтами и педиатрами) безвозмездной.

Такие услуги предоставляют уже более 860 учреждений первичной медицинской помощи. Просмотреть их можно на интерактивной карте.

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