С какими вопросами ментального здоровья следует обращаться к семейному врачу — ответ Минздрава

С семейным врачом, предоставляющим услуги в сфере ментального здоровья, можно обсудить стресс, тревогу, напряжение, навязчивые мысли, панические атаки и т.д.
Какие ментальные проблемы можно обсудить с семейным врачом
Исследование Gradus Research, проведенное в октябре 2023 года, показало, что среди основных жалоб украинцев на ментальное здоровье преобладают тревожность, напряжение (53%) и нарушение сна (50%).
Минздрав отмечает, если самостоятельно справиться с этими и подобными симптомами не удается и они не проходят в течение двух и более недель — следует обратиться за помощью к семейному врачу.
Семейного врача или педиатра можно спросить:
Как остановить приступ панической атаки?
Как помочь ребенку справиться с эмоциями?
Как поддержать вернувшихся с фронта супруга?
Как снять постоянное напряжение в теле?
Какие техники самопомощи существуют и как их применять?
Что делать, если печаль, страх или агрессия стали постоянным фоном?
Какие услуги можно получить у семейного врача
По согласию пациента семейный врач может предоставить услуги по сохранению ментального здоровья:
скрининг психических расстройств. В случае положительного результата — клиническая оценка состояния (оценка физического состояния здоровья и психического статуса);
лабораторные и инструментальные исследования с целью дифференциальной диагностики и исключения ПНС, связанных с физическим здоровьем;
план ведения и лечения с выявленными и установленными ранее расстройствами внутри компетенции семейного врача;
первая психологическая помощь;
психосоциальные, а также фармакологические и поведенческие вмешательства;
сопровождение пациента с ПНС;
направление к врачу-специалисту;
психологическая поддержка членов семьи, ухаживающих за пациентом, а также обучение техник самопомощи и т.д.
Услуги в сфере ментального здоровья предоставляются на «первичке» (семейными врачами, терапевтами и педиатрами) безвозмездной.
Такие услуги предоставляют уже более 860 учреждений первичной медицинской помощи. Просмотреть их можно на интерактивной карте.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Здоровье
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-