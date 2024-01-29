З якими питаннями ментального здоров’я варто звертатися до сімейного лікаря — відповідь МОЗ
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

З якими питаннями ментального здоров’я варто звертатися до сімейного лікаря — відповідь МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України
Ментальне здоров’я

З сімейним лікарем, який надає послуги в сфері ментального здоров’я можна обговорити  стрес, тривогу, напругу, навʼязливі думки, панічні атаки тощо.

Які ментальні проблеми можна обговорити з сімейним лікарем

Дослідження Gradus Research, проведене в жовтні 2023 року, показало, що серед основних скарг українців на ментальне здоров’я переважають тривожність, напруга (53 %) і порушення сну (50 %).

МОЗ зазначає, якщо самотужки впоратися з цими та подібними симптомами не вдається й вони не минають протягом двох і більше тижнів – варто звернутися по допомогу до сімейного лікаря.

Зі своїм сімейним лікарем можна, наприклад, обговорити такі стани: порушення сну, тривала відсутність апетиту, тривога, навʼязливі думки про те, що може статися щось погане, апатія, дратівливість, виснаженість та постійна втома тощо.

Сімейного лікаря або педіатра можна запитати:

  • Як зупинити напад панічної атаки?

  • Як допомогти дитині впоратися з емоціями?

  • Як підтримати чоловіка/дружину, що повернулися з фронту?

  • Як зняти постійну напругу в тілі?

  • Які техніки самодопомоги існують, і як їх застосовувати?

  • Що робити, якщо сум, страх чи агресія стали вашим постійним фоном?

Які послуги можна отримати у сімейного лікаря

За згодою пацієнта сімейний лікар може надати послуги для збереження ментального здоровʼя:

  • скринінг психічних розладів. У разі позитивного результату – клінічну оцінку стану (оцінка фізичного стану здоров’я та психічного статусу);

  • лабораторні та інструментальні дослідження з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, що пов’язані з фізичним здоров’ям;

  • план ведення та лікування з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря;

  • перша психологічна допомога;

  • психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання;

  • супровід пацієнта з ПНР;

  • скерування до лікаря-спеціаліста;

  • психологічна підтримка членів родини, які доглядають за пацієнтом, а також навчання технік самодопомоги тощо.

Послуги у сфері ментального здоровʼя надають на «первинці» (сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами) безоплатною.

Такі послуги надают вже понад 860 закладів первинної медичної допомоги. Переглянути їх можна на інтерактивній мапі.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Названо 7 найпростіших способів зберегти ментальне здоров'я
Названо 7 найпростіших способів зберегти ментальне здоров'я
Категорія
Здоров'я
Дата публікації
Додати до обраного
Що таке ідеальне ментальне здоров'я і як його зберегти
Що таке ідеальне ментальне здоров'я і як його зберегти
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як дитяча психіка сприймає війну — відповідь академіка Віталія Луньова
Як дитяча психіка сприймає війну — відповідь академіка Віталія Луньова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим