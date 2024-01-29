З якими питаннями ментального здоров’я варто звертатися до сімейного лікаря — відповідь МОЗ

З сімейним лікарем, який надає послуги в сфері ментального здоров’я можна обговорити стрес, тривогу, напругу, навʼязливі думки, панічні атаки тощо.
Які ментальні проблеми можна обговорити з сімейним лікарем
Дослідження Gradus Research, проведене в жовтні 2023 року, показало, що серед основних скарг українців на ментальне здоров’я переважають тривожність, напруга (53 %) і порушення сну (50 %).
МОЗ зазначає, якщо самотужки впоратися з цими та подібними симптомами не вдається й вони не минають протягом двох і більше тижнів – варто звернутися по допомогу до сімейного лікаря.
Сімейного лікаря або педіатра можна запитати:
Як зупинити напад панічної атаки?
Як допомогти дитині впоратися з емоціями?
Як підтримати чоловіка/дружину, що повернулися з фронту?
Як зняти постійну напругу в тілі?
Які техніки самодопомоги існують, і як їх застосовувати?
Що робити, якщо сум, страх чи агресія стали вашим постійним фоном?
Які послуги можна отримати у сімейного лікаря
За згодою пацієнта сімейний лікар може надати послуги для збереження ментального здоровʼя:
скринінг психічних розладів. У разі позитивного результату – клінічну оцінку стану (оцінка фізичного стану здоров’я та психічного статусу);
лабораторні та інструментальні дослідження з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, що пов’язані з фізичним здоров’ям;
план ведення та лікування з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря;
перша психологічна допомога;
психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання;
супровід пацієнта з ПНР;
скерування до лікаря-спеціаліста;
психологічна підтримка членів родини, які доглядають за пацієнтом, а також навчання технік самодопомоги тощо.
Послуги у сфері ментального здоровʼя надають на «первинці» (сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами) безоплатною.
Такі послуги надают вже понад 860 закладів первинної медичної допомоги. Переглянути їх можна на інтерактивній мапі.
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