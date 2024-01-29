З якими питаннями ментального здоров’я варто звертатися до сімейного лікаря — відповідь МОЗ

З сімейним лікарем, який надає послуги в сфері ментального здоров’я можна обговорити стрес, тривогу, напругу, навʼязливі думки, панічні атаки тощо.

Які ментальні проблеми можна обговорити з сімейним лікарем

Дослідження Gradus Research, проведене в жовтні 2023 року, показало, що серед основних скарг українців на ментальне здоров’я переважають тривожність, напруга (53 %) і порушення сну (50 %).

МОЗ зазначає, якщо самотужки впоратися з цими та подібними симптомами не вдається й вони не минають протягом двох і більше тижнів – варто звернутися по допомогу до сімейного лікаря.

Зі своїм сімейним лікарем можна, наприклад, обговорити такі стани: порушення сну, тривала відсутність апетиту, тривога, навʼязливі думки про те, що може статися щось погане, апатія, дратівливість, виснаженість та постійна втома тощо. Поширити

Сімейного лікаря або педіатра можна запитати:

Як зупинити напад панічної атаки?

Як допомогти дитині впоратися з емоціями?

Як підтримати чоловіка/дружину, що повернулися з фронту?

Як зняти постійну напругу в тілі?

Які техніки самодопомоги існують, і як їх застосовувати?

Що робити, якщо сум, страх чи агресія стали вашим постійним фоном?

Які послуги можна отримати у сімейного лікаря

За згодою пацієнта сімейний лікар може надати послуги для збереження ментального здоровʼя:

скринінг психічних розладів. У разі позитивного результату – клінічну оцінку стану (оцінка фізичного стану здоров’я та психічного статусу);

лабораторні та інструментальні дослідження з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, що пов’язані з фізичним здоров’ям;

план ведення та лікування з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря;

перша психологічна допомога;

психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання;

супровід пацієнта з ПНР;

скерування до лікаря-спеціаліста;

психологічна підтримка членів родини, які доглядають за пацієнтом, а також навчання технік самодопомоги тощо.

Послуги у сфері ментального здоровʼя надають на «первинці» (сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами) безоплатною.

Такі послуги надают вже понад 860 закладів первинної медичної допомоги. Переглянути їх можна на інтерактивній мапі.