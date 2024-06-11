Ученые описали идеальный режим дня здорового человека
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые описали идеальный режим дня здорового человека

спорт
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Источник:  The Telegraph

Ритм современной жизни диктует свои правила существования каждому из нас. Однако ученые призывают никогда не забывать о важности сна и физической активности ради сохранения здоровья и хорошего самочувствия.

Главные тезисы

  • Ученые рекомендуют ограничивать время, проведенное в сидячем положении, до 6 часов 10 минут, подчеркивая важность физической активности для поддержания здоровья.
  • Необходимо отдавать себе отчет в важности ночного отдыха для организма, поскольку плохой сон может негативно влиять на здоровье сердца.
  • Для поддержания здорового состояния рекомендуется регулярно прерывать сидячий образ жизни двигательной активностью, особенно для людей, работающих в офисах или удаленно.

Как происходило исследование

Новыми интересными данными об идеальном режиме дня поделились ученые из Института сердца и диабета Бейкера в Мельбурне (Австралия).

Их советы были озвучены после проведения масштабного исследования, участниками которого стали примерно 2400 человек в возрасте от 40 до 75 лет в Нидерландах.

Тысячи людей в течение недели носили трекеры активности и проходили обследование.

Только после этого команда Института ввела эти данные в алгоритм, который вычислил "оптимальное" время, которое люди должны посвятить разным видам деятельности для уменьшения риска сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Сколько часов нужно спать каждый день

По словам ученых, речь идет о 8 часов 20 мин.

Они также в очередной раз обратили внимание на то, что плохой сон может иметь многочисленные последствия для здоровья сердца, в частности, косвенно влиять на выбор того, что и когда мы едим, а также на нашу физическую активность, поэтому важно осознавать важность ночного отдыха для организма.

Нельзя также забывать о том, что именно во время сна сердцебиение и дыхание замедляются, АД падает примерно на пятую часть, и это уменьшает нагрузку на сердце.

Сколько часов нужно ходить каждый день

2 часа 10 мин бега или ходьбы — именно столько понадобится времени, чтобы ваш организм получил максимальную пользу от физической активности.

Как известно, она существенно снижает риск возникновения многих проблем с сердцем, включая инфаркты и инсульты.

Фото: unsplash.com

При регулярной физической активности умеренной и высокой интенсивности укрепляется наша сердечная мышца. Это улучшает то, как сердце может перекачивать кровь по телу, — отмечает один из авторов исследования.

Сколько часов в день можно сидеть

Крайне неожиданно это услышать, однако учёные рекомендуют всего лишь 6 часов 10 мин.

Они также напоминают о том, что любое время, проведенное сидя, вытесняет время, затраченное на физическую активность.

Больше движения означает лучшее здоровье, — заявил еще один ученый.

Для людей, работающих в офисах и удаленно, он советует прерывать сиденье двигательной активностью, чтобы уменьшить его негативный эффект.

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