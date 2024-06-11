Учені описали ідеальний режим дня здорової людини

Ритм сучасного життя диктує свої правила існування для кожного з нас. Однак науковці закликають ніколи не забувати про важливість сну та фізичної активності заради збереження здоров'я та гарного самопочуття.

Як відбувалося дослідження

Новими цікавими даними поділилися вчені з Інституту серця та діабету Бейкера в Мельбурні (Австралія).

Їхні поради були озвучені після проведення масштабного дослідження, учасниками якого стали приблизно 2 400 людей віком від 40 до 75 років у Нідерландах.

Тисячі людей протягом тижня носили трекери активності та проходили спецальні обстеження.

Лише після цього команда Інституту ввела ці дані в алгоритм, який обчислив "оптимальний" час, який люди мають присвятити різним видам діяльності для найменшого ризику серцевих захворювань та діабету 2 типу. Поширити

Скільки годин потрібно спати щодня

За словами науковців, йдеться про 8 годин 20 хв.

Вони також вкотре звернули увагу на те, що поганий сон може мати численні наслідки для здоров’я серця, зокрема, опосередковано впливати на вибір того, що і коли ми їмо, а також на нашу фізичну активність, тому важливо усвідомлювати важливість нічного відпочинку для організму.

Не можна також забувати про те, що саме під час сну серцебиття й дихання сповільнюються, артеріальний тиск падає приблизно на п’яту частину, і це зменшує навантаження на серце.

Скільки годин потрібно ходити щодня

2 години 10 хв бігу або ходьби — саме стільки знадобиться часу, щоб ваш організм отримав максимальну користь від фізичної активності.

Як відомо, вона суттєво знижує ризик виникнення багатьох проблем із серцем, зокрема інфарктів та інсультів.

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При регулярній фізичній активності помірної та високої інтенсивності зміцнюється наш серцевий м’яз. Це покращує те, наскільки добре серце може перекачувати кров по тілу, — наголошує один з авторів дослідження. Поширити

Скільки годин щодня можна сидіти

Вкрай неочікувано це почути, однак вчені рекомендують лише 6 годин 10 хв.

Вони також нагадують про те, що будь-який час, проведений сидячи, витісняє час, витрачений на фізичну активність.

Більше руху означає краще здоров’я, — заявив ще один науковець. Поширити

Для людей, які працюють в офісах та віддалено, він радить переривати сидіння руховою активністю, аби зменшити його негативний ефект.