Учені описали ідеальний режим дня здорової людини

Ритм сучасного життя диктує свої правила існування для кожного з нас. Однак науковці закликають ніколи не забувати про важливість сну та фізичної активності заради збереження здоров'я та гарного самопочуття.
Головні тези:
- Учені рекомендують обмежувати час, проведений у сидячому положенні, до 6 годин 10 хвилин, підкреслюючи важливість рухової активності для підтримання здоров'я.
- Необхідно усвідомлювати важливість нічного відпочинку для організму, оскільки поганий сон може негативно впливати на здоров'я серця.
- Для підтримання здорового стану рекомендується регулярно переривати сидячий спосіб життя руховою активністю, особливо для людей, що працюють в офісах або віддалено.
Як відбувалося дослідження
Новими цікавими даними поділилися вчені з Інституту серця та діабету Бейкера в Мельбурні (Австралія).
Їхні поради були озвучені після проведення масштабного дослідження, учасниками якого стали приблизно 2 400 людей віком від 40 до 75 років у Нідерландах.
Тисячі людей протягом тижня носили трекери активності та проходили спецальні обстеження.
Скільки годин потрібно спати щодня
За словами науковців, йдеться про 8 годин 20 хв.
Вони також вкотре звернули увагу на те, що поганий сон може мати численні наслідки для здоров’я серця, зокрема, опосередковано впливати на вибір того, що і коли ми їмо, а також на нашу фізичну активність, тому важливо усвідомлювати важливість нічного відпочинку для організму.
Не можна також забувати про те, що саме під час сну серцебиття й дихання сповільнюються, артеріальний тиск падає приблизно на п’яту частину, і це зменшує навантаження на серце.
Скільки годин потрібно ходити щодня
2 години 10 хв бігу або ходьби — саме стільки знадобиться часу, щоб ваш організм отримав максимальну користь від фізичної активності.
Як відомо, вона суттєво знижує ризик виникнення багатьох проблем із серцем, зокрема інфарктів та інсультів.
Скільки годин щодня можна сидіти
Вкрай неочікувано це почути, однак вчені рекомендують лише 6 годин 10 хв.
Вони також нагадують про те, що будь-який час, проведений сидячи, витісняє час, витрачений на фізичну активність.
Для людей, які працюють в офісах та віддалено, він радить переривати сидіння руховою активністю, аби зменшити його негативний ефект.
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