Как улучшить здоровье мозга — неврологи назвали лучшие продукты
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как улучшить здоровье мозга — неврологи назвали лучшие продукты

фрукты
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Источник:  online.ua

Сегодня никто больше не отрицает связь между питанием и здоровьем мозга. По словам ученых, диета, богатая фруктами, овощами, цельными злаками, растительными белками и рыбой, снижает риск развития деменции.

Главные тезисы

  • Фрукты, содержащие антиоксиданты, способствуют минимизации свободных радикалов и снижению окислительного стресса для нервной ткани.
  • Ешьте чернику, виноград, бананы, ананас, цитрусовые и авокадо для улучшения работы мозга и памяти.
  • Содержащиеся во фруктах витамины С и К помогают поддерживать иммунную систему, увеличивать приток кислорода к мозгу.
  • Регулярное потребление фруктов может предотвратить повреждение клеток мозга и дегенеративные изменения.

Почему фрукты очень полезны для мозга

По словам нейрохирурга, доктора медицины Бетси Гранча, одним из важнейших факторов является высокое содержание во фруктах антиоксидантов.

Именно они помогают минимизировать количество свободных радикалов, а также снизить окислительный стресс для нервной ткани.

С отдельным заявлением по этому поводу также выступил доктор медицины Милл Этьен.

Он обращает внимание на то, что фрукты могут предотвратить повреждение клеток мозга и помогают предотвратить дегенеративные изменения в мозге.

Много фруктов содержат еще два важных питательных вещества: витамин С (поддерживающий иммунное здоровье) и витамин К (помогающий увеличить приток кислорода к мозгу и улучшить концентрацию внимания). К фруктам с высоким содержанием витамина С относятся цитрусовые, клубника и помидоры. Фрукты с высоким содержанием витамина К — киви, — пишет Parade .

Фото: unsplash.com

На какие фрукты следует обратить внимание

По словам неврологов, прежде всего речь идет о чернике и винограде, которые являются замечательными источниками антиоксидантов.

Именно они позволяют минимизировать окислительный стресс и воспаление в мозге и могут помочь вернуть назад возрастное снижение познавательных способностей.

Нельзя также забывать о бананах. Они не только улучшают работу мозга, но и позаботятся о здоровье вашего кишечника.

Что касается ананаса, то он является качественным и доступным источником триптофана, являющегося строительным блоком для серотонина — химического вещества, уровень которого снижен у людей с депрессией и тревогой.

А вот в цитрусовых, как известно, содержится много витамина С, который будет гарантировать вам улучшение памяти.

Авокадо — еще один фрукт, который, по мнению обоих врачей, очень полезен для здоровья мозга. Авокадо содержит полезные жиры, которые важны для функционирования и развития мозга. Они могут защищать астроциты, являющиеся поддерживающими клетками в нашем мозге, — подчеркивают эксперты.

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