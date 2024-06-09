Сьогодні ніхто більше не заперечує зв'язок між харчуванням і здоров'ям мозку. За словами науковців, дієта, багата на фрукти, овочі, цільні злаки, рослинні білки і рибу, знижує ризик розвитку деменції.
Головні тези:
- Фрукти, які містять антиоксиданти, сприяють мінімізації вільних радикалів та зниженню окислювального стресу для нервової тканини.
- Їжте чорницю, виноград, банани, ананас, цитрусові та авокадо для покращення роботи мозку та пам'яті.
- Вітаміни С та К, що містяться в фруктах, допомагають підтримувати імунну систему, збільшувати приплив кисню до мозку.
- Регулярне споживання фруктів може запобігти пошкодженню клітин мозку та дегенеративним змінам.
Чому фрукти дуже корисні для мозку
За словами нейрохірурга, доктора медицини Бетсі Гранча, одним з найважливіших факторів є високий вміст у фруктах антиоксидантів.
Саме вони допомагають мінімізувати кількість вільних радикалів, а також знизити окислювальний стрес для нервової тканини.
З окремою заявою з цього приводу також виступив доктор медицини Мілл Етьєнн.
Він звертає увагу на те, що фрукти можуть запобігти пошкодженню клітин мозку і допомагають запобігти дегенеративним змінам у мозку.
На які фрукти варто звернути увагу
За словами неврологів, насамперед йдеться про чорниці та виноград, які є чудовими джерелами антиоксидантів.
Саме вони дають можливість мінімізувати окислювальний стрес і запалення в мозку та можуть допомогти повернути назад вікове зниження пізнавальних здібностей.
Не можна також забувати про банани. Вони не лише поліпшують роботу мозку, а й попіклуються про здоров'я вашого кишечника.
Що стосується ананаса, то він є якісним та доступним джерелом триптофану, що є будівельним блоком для серотоніну — хімічної речовини, рівень якої знижений у людей з депресією і тривогою.
А от в цитрусових, які відомо, міститься багато вітаміну С, який гарантуватиме вам покращення пам'яті.
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