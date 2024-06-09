Як поліпшити здоров'я мозку — неврологи назвали найкращі продукти
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як поліпшити здоров'я мозку — неврологи назвали найкращі продукти

фрукти
Джерело:  online.ua

Сьогодні ніхто більше не заперечує зв'язок між харчуванням і здоров'ям мозку. За словами науковців, дієта, багата на фрукти, овочі, цільні злаки, рослинні білки і рибу, знижує ризик розвитку деменції.

Головні тези:

  • Фрукти, які містять антиоксиданти, сприяють мінімізації вільних радикалів та зниженню окислювального стресу для нервової тканини.
  • Їжте чорницю, виноград, банани, ананас, цитрусові та авокадо для покращення роботи мозку та пам'яті.
  • Вітаміни С та К, що містяться в фруктах, допомагають підтримувати імунну систему, збільшувати приплив кисню до мозку.
  • Регулярне споживання фруктів може запобігти пошкодженню клітин мозку та дегенеративним змінам.

Чому фрукти дуже корисні для мозку

За словами нейрохірурга, доктора медицини Бетсі Гранча, одним з найважливіших факторів є високий вміст у фруктах антиоксидантів.

Саме вони допомагають мінімізувати кількість вільних радикалів, а також знизити окислювальний стрес для нервової тканини.

З окремою заявою з цього приводу також виступив доктор медицини Мілл Етьєнн.

Він звертає увагу на те, що фрукти можуть запобігти пошкодженню клітин мозку і допомагають запобігти дегенеративним змінам у мозку.

Багато фруктів містять ще дві важливі поживні речовини: вітамін С (який підтримує імунне здоров'я) і вітамін К (який допомагає збільшити приплив кисню до мозку і поліпшити концентрацію уваги). До фруктів з високим вмістом вітаміну С відносяться цитрусові, полуниця і помідори. Фрукти з високим вмістом вітаміну К — ківі, — пише Parade.

Фото: unsplash.com

На які фрукти варто звернути увагу

За словами неврологів, насамперед йдеться про чорниці та виноград, які є чудовими джерелами антиоксидантів.

Саме вони дають можливість мінімізувати окислювальний стрес і запалення в мозку та можуть допомогти повернути назад вікове зниження пізнавальних здібностей.

Не можна також забувати про банани. Вони не лише поліпшують роботу мозку, а й попіклуються про здоров'я вашого кишечника.

Що стосується ананаса, то він є якісним та доступним джерелом триптофану, що є будівельним блоком для серотоніну — хімічної речовини, рівень якої знижений у людей з депресією і тривогою.

А от в цитрусових, які відомо, міститься багато вітаміну С, який гарантуватиме вам покращення пам'яті.

Авокадо — ще один фрукт, який, на думку обох лікарів, дуже корисний для здоров'я мозку. Авокадо містить корисні жири, які важливі для функціонування і розвитку мозку. Вони можуть захищати астроцити, які є підтримувальними клітинами в нашому мозку, — наголошують експерти.

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Категорія
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