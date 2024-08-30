"Ледачі вихідні" знижують ризик захворювань серця — дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Ледачі вихідні" знижують ризик захворювань серця — дослідження

сон
Джерело:  The Independent

Люди, які люблять довше повалятися в ліжку у вихідні, можуть значно знизити ризик серцевих захворювань.

Головні тези:

  • Люди, які довше відпочивають у ліжку у вихідні, можуть знизити ризик серцевих захворювань.
  • Компенсація нестачі сну додатковим часом дрімоти у вихідні може пом'якшити наслідки нестачі сну протягом тижня.
  • За дослідженням учасники, які мали найбільшу кількість додаткового сну у вихідні дні, мали на 19% менший ризик серцевих захворювань.

"Ледачі вихідні" корисні для здоров’я

Згідно з недавнім дослідженням, компенсація нестачі сну протягом тижня додатковим часом дрімоти у вихідні дні може пом'якшити негативні наслідки нестачі сну.

Результати, представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2024 року, показали, що у людей, які страждають від нестачі сну і найбільше "досипали" у вихідні, ризик серцевих захворювань знизився на одну п'яту, порівняно з тими, хто не висипався або спав ще менше у вихідні.

Для дослідження автори вивчили самозвіти 90 903 осіб, які беруть участь у проєкті UK Biobank, що містить медичні записи та дані про спосіб життя півмільйона людей. З них 19 816 осіб відповідали критеріям нестачі сну.

За 14 років спостереження команда виявила, що у людей з найбільшою кількістю додаткового сну (від 1,28 до 16,06 годин додаткового сну у вихідні дні) ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань була на 19% нижчою, ніж у тих, хто мав найменшу кількість компенсуючого сну (від втрати 16,05 годин до втрати 0,26 годин у вихідні дні).

При цьому у підгрупі людей зі щоденним недосипанням ризик розвитку серцевих захворювань у людей з найбільшою кількістю компенсуючого сну був на 20% нижчим.

Що відомо про механізм старіння організму людини

Науковці у новому дослідженні виявили, що у віці 44 та 60 років організм людини починає стрімко змінюватись на молекулярному рівні.

Очевидно, що ви змінюєтеся протягом усього свого життя. Але є два основні періоди, коли відбувається багато змін: один — коли людям близько 45 років, і інший — коли їм близько 60, — пояснює генетик зі Стенфордського університету Майкл Снайдер.

У проведеному дослідженні взяли участь понад 100 людей без хронічних хвороб і значних проблем із здоров’ям, різного етнічного походження віком від 25 до 75 років.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
З якими питаннями ментального здоров’я варто звертатися до сімейного лікаря — відповідь МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України
Ментальне здоров’я
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як поліпшити здоров'я мозку — неврологи назвали найкращі продукти
фрукти
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Учені описали ідеальний режим дня здорової людини
спорт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?