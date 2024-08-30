"Ледачі вихідні" знижують ризик захворювань серця — дослідження

Люди, які люблять довше повалятися в ліжку у вихідні, можуть значно знизити ризик серцевих захворювань.

"Ледачі вихідні" корисні для здоров’я

Згідно з недавнім дослідженням, компенсація нестачі сну протягом тижня додатковим часом дрімоти у вихідні дні може пом'якшити негативні наслідки нестачі сну.

Результати, представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2024 року, показали, що у людей, які страждають від нестачі сну і найбільше "досипали" у вихідні, ризик серцевих захворювань знизився на одну п'яту, порівняно з тими, хто не висипався або спав ще менше у вихідні.

Для дослідження автори вивчили самозвіти 90 903 осіб, які беруть участь у проєкті UK Biobank, що містить медичні записи та дані про спосіб життя півмільйона людей. З них 19 816 осіб відповідали критеріям нестачі сну.

За 14 років спостереження команда виявила, що у людей з найбільшою кількістю додаткового сну (від 1,28 до 16,06 годин додаткового сну у вихідні дні) ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань була на 19% нижчою, ніж у тих, хто мав найменшу кількість компенсуючого сну (від втрати 16,05 годин до втрати 0,26 годин у вихідні дні). Поширити

При цьому у підгрупі людей зі щоденним недосипанням ризик розвитку серцевих захворювань у людей з найбільшою кількістю компенсуючого сну був на 20% нижчим.

Що відомо про механізм старіння організму людини

Науковці у новому дослідженні виявили, що у віці 44 та 60 років організм людини починає стрімко змінюватись на молекулярному рівні.

Очевидно, що ви змінюєтеся протягом усього свого життя. Але є два основні періоди, коли відбувається багато змін: один — коли людям близько 45 років, і інший — коли їм близько 60, — пояснює генетик зі Стенфордського університету Майкл Снайдер.

У проведеному дослідженні взяли участь понад 100 людей без хронічних хвороб і значних проблем із здоров’ям, різного етнічного походження віком від 25 до 75 років.