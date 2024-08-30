"Ледачі вихідні" знижують ризик захворювань серця — дослідження

Люди, які люблять довше повалятися в ліжку у вихідні, можуть значно знизити ризик серцевих захворювань.
Головні тези:
- Люди, які довше відпочивають у ліжку у вихідні, можуть знизити ризик серцевих захворювань.
- Компенсація нестачі сну додатковим часом дрімоти у вихідні може пом'якшити наслідки нестачі сну протягом тижня.
- За дослідженням учасники, які мали найбільшу кількість додаткового сну у вихідні дні, мали на 19% менший ризик серцевих захворювань.
"Ледачі вихідні" корисні для здоров’я
Згідно з недавнім дослідженням, компенсація нестачі сну протягом тижня додатковим часом дрімоти у вихідні дні може пом'якшити негативні наслідки нестачі сну.
Результати, представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2024 року, показали, що у людей, які страждають від нестачі сну і найбільше "досипали" у вихідні, ризик серцевих захворювань знизився на одну п'яту, порівняно з тими, хто не висипався або спав ще менше у вихідні.
Для дослідження автори вивчили самозвіти 90 903 осіб, які беруть участь у проєкті UK Biobank, що містить медичні записи та дані про спосіб життя півмільйона людей. З них 19 816 осіб відповідали критеріям нестачі сну.
При цьому у підгрупі людей зі щоденним недосипанням ризик розвитку серцевих захворювань у людей з найбільшою кількістю компенсуючого сну був на 20% нижчим.
Що відомо про механізм старіння організму людини
Науковці у новому дослідженні виявили, що у віці 44 та 60 років організм людини починає стрімко змінюватись на молекулярному рівні.
Очевидно, що ви змінюєтеся протягом усього свого життя. Але є два основні періоди, коли відбувається багато змін: один — коли людям близько 45 років, і інший — коли їм близько 60, — пояснює генетик зі Стенфордського університету Майкл Снайдер.
У проведеному дослідженні взяли участь понад 100 людей без хронічних хвороб і значних проблем із здоров’ям, різного етнічного походження віком від 25 до 75 років.
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