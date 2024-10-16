Астронавты будут носить Prada. Модный дом завершает разработку нового скафандра — видео
Категория
Наука и медицина
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Астронавты будут носить Prada. Модный дом завершает разработку нового скафандра — видео

Скафандр
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Источник:  Reuters

Итальянский бренд люкс Prada и американский стартап Axiom Space представили в среду дизайн скафандра, который будет использован для миссии NASA Artemis 3 на Луну, запланированной на 2026 год.

Главные тезисы

  • Prada и Axiom Space представили новый скафандр AxEMU для астронавтов на миссии NASA Artemis 3 на Луну.
  • Скафандр разработан таким образом, чтобы выдерживать экстремальные температуры на Луне и позволять астронавтам проводить выходы в открытый космос не менее восьми часов.
  • Миссия Artemis 3 планируется как первая высадка астронавтов на Луну с 1972 года, что открывает новые возможности для модных брендов в создании специализированной одежды для космоса.
  • Роскошные бренды, такие как Prada и Pierre Cardin, все активнее вступают в сотрудничество с космической отраслью, представляя новые технологии и стили для астронавтов.
  • Задержки в миссии NASA Artemis связаны с разработкой компании SpaceX и необходимостью обеспечить доставку топлива для полета на Луну.

Астронавты будут носить Prada: где именно

Новый скафандр получил название Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) и был представлен на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.

Cкафандр от Prada

По внешнему виду скафандр не слишком отличается от того, что носят астронавты: это привычный объемный белый скафандр с добавлением красной отделки и серых заплат на коленях и локтях.

Скафандр был разработан таким образом, чтобы выдерживать экстремальные температуры на южном полюсе Луны и самые низкие температуры в постоянно затененных районах не менее двух часов, говорится в совместном заявлении двух компаний.

Cкафандр от Prada

Астронавты смогут осуществлять выходы в открытый космос не менее восьми часов.

AxEMU уже прошел обширное тестирование, в том числе под водой, для имитации лунной среды. По данным обеих компаний, он близится к финальной стадии разработки.

Миссия Artemis 3: люди снова на Луне

Планируется, что миссия Artemis 3 станет первой высадкой астронавтов на Луну со времен Аполлона-17 в 1972 году.

По мере развития космической и туристической отраслей роскошные бренды изучают возможности партнерства. Так, в прошлом месяце французское здание моды Pierre Cardin представило тренировочный костюм астронавта, который будет использоваться в центре Европейского космического агентства в Кельне.

Миссия NASA Artemis (Артемида) была запланирована на 2025 год, но впоследствии ее перенесли до сентября 2026 года. Главной причиной отложения миссии называют задержки компании SpaceX по разработке Starship — гигантской ракетно-космической системы, которая должна доставить астронавтов с лунной орбиты на южный полюс природного спутника. Кроме того, необходимо решить вопрос доставки необходимого количества топлива для полета на Луну.

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