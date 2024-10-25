Найдовша місія Dragon. Астронавти з Crew-8 повернулися на Землю

Місія астронавтів SpaceX Crew-8, яка провела у космосі понад 230 днів, безпечно повернулася на Землю. Вона стала найдовшою з тих, які запускала компанія.
Головні тези:
- Місія астронавтів SpaceX Crew-8 тривала понад 230 днів, ставши найдовшою в історії компанії.
- Астронавти повернулися на Землю у капсулі Endeavour поблизу узбережжя Флориди після відкладення через негоду.
- Безпека є пріоритетом для FAA, і компанії, які порушують правила безпеки у космічних перевезеннях, несуть юридичну відповідальність.
Астронавти з Crew-8 повернулися на Землю
Капсула Endeavour 25 жовтня о 10.29 за київським часом приводнилася у Мексиканській затоці, поблизу узбережжя Пенсаколи (штат Флорида).
До складу місії Crew-8 входили астронавти NASA Меттью Домінік, Майкл Барратт і Дженетт Еппс, а також космонавт з країни-агресорки Олександр Гребенькін.
Повернення Crew Dragon-8 на Землю було відкладено на два тижні через негоду в районі приводнення. Астронавти провели у космосі понад 230 днів.
Що відомо про штрафи SpaceX за порушення правил запуску космічних ракет
Через кілька днів після того, як регулятор у США (Федеральне управління цивільної авіації) заборонив компанії Ілона Маска SpaceX протягом наступних двух місяців здійснювати пуски ракети Starship, компанії висунули штрафи за ймовірні порушення безпеки під час запусків двох ракет у 2023 році.
Зазначається, що FAA пропонує SpaceX виплатити цивільний штраф у розмірі 633 тис доларів за невиконання вимог ліцензії в травні і липні 2023 року.
Безпека — це рушійна сила всього, що ми робимо в FAA, включно з юридичною відповідальністю за нагляд за безпекою компаній, що мають ліцензії на комерційні космічні перевезення. Недотримання компанією вимог безпеки потягне за собою наслідки, — заявив головний юридичний консультант FAA Марк Ніколс.
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