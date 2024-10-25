Самая долгая миссия Dragon. Астронавты из Crew-8 вернулись на Землю
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Самая долгая миссия Dragon. Астронавты из Crew-8 вернулись на Землю

Crew-8
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Источник:  Space

Миссия астронавтов SpaceX Crew-8, которая провела в космосе более 230 дней, вернулась на Землю. Она стала самой длинной из тех, которые запускала компания.

Главные тезисы

  • Миссия Crew-8 стала самой продолжительной из всех запусков компании SpaceX, длившись более 230 дней в космосе.
  • Вернувшись на Землю, астронавты NASA и космонавт из России успешно завершили свою миссию на борту Crew Dragon-8.
  • Возвращение Crew-8 задерживалось на две недели из-за непогоды, но завершилось успешно у побережья Флориды.

Астронавты из Crew-8 вернулись на Землю

Капсула Endeavour 25 октября в 10:29 по киевскому времени приводилась в Мексиканском заливе, у побережья Пенсаколы (штат Флорида).

В состав миссии Crew-8 входили астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженетт Эппс, а также космонавт из страны-агрессорки Александр Гребенькин.

Возвращение Crew Dragon-8 на Землю было отложено на две недели из-за непогоды в районе приводнения. Астронавты провели в космосе более 230 дней.

Возвращение на Землю Crew Dragon-8

Crew-8 — это самая длинная миссия Dragon на орбите на сегодняшний день, — отметили в SpaceX.

Что известно о штрафах SpaceX за нарушение правил запуска космических ракет

Через несколько дней после того, как регулятор в США (Федеральное управление гражданской авиации) запретил компании Илона Маска SpaceX в течение следующих двух месяцев производить пуски ракеты Starship, компании выдвинули штрафы за вероятные нарушения безопасности при запуске двух ракет в 2023 году.

Отмечается, что FAA предлагает SpaceX выплатить гражданский штраф в размере 633 тыс долл за невыполнение требований лицензии в мае и июле 2023 года.

Безопасность — это движущая сила всего, что мы делаем в FAA, включая юридическую ответственность за надзор за безопасностью компаний, имеющих лицензии на коммерческие космические перевозки. Несоблюдение компанией требований безопасности повлечет последствия, — заявил главный юридический консультант FAA Марк Николс.

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