Самая долгая миссия Dragon. Астронавты из Crew-8 вернулись на Землю

Миссия астронавтов SpaceX Crew-8, которая провела в космосе более 230 дней, вернулась на Землю. Она стала самой длинной из тех, которые запускала компания.
Главные тезисы
- Миссия Crew-8 стала самой продолжительной из всех запусков компании SpaceX, длившись более 230 дней в космосе.
- Вернувшись на Землю, астронавты NASA и космонавт из России успешно завершили свою миссию на борту Crew Dragon-8.
- Возвращение Crew-8 задерживалось на две недели из-за непогоды, но завершилось успешно у побережья Флориды.
Астронавты из Crew-8 вернулись на Землю
Капсула Endeavour 25 октября в 10:29 по киевскому времени приводилась в Мексиканском заливе, у побережья Пенсаколы (штат Флорида).
Возвращение Crew Dragon-8 на Землю было отложено на две недели из-за непогоды в районе приводнения. Астронавты провели в космосе более 230 дней.
Crew-8 — это самая длинная миссия Dragon на орбите на сегодняшний день, — отметили в SpaceX.
Что известно о штрафах SpaceX за нарушение правил запуска космических ракет
Через несколько дней после того, как регулятор в США (Федеральное управление гражданской авиации) запретил компании Илона Маска SpaceX в течение следующих двух месяцев производить пуски ракеты Starship, компании выдвинули штрафы за вероятные нарушения безопасности при запуске двух ракет в 2023 году.
Безопасность — это движущая сила всего, что мы делаем в FAA, включая юридическую ответственность за надзор за безопасностью компаний, имеющих лицензии на коммерческие космические перевозки. Несоблюдение компанией требований безопасности повлечет последствия, — заявил главный юридический консультант FAA Марк Николс.
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