Через несколько дней после того, как регулятор в США (Федеральное управление гражданской авиации) запретил компании Илона Маска SpaceX в течение следующих двух месяцев производить пуски ракеты Starship, компании выдвинули штрафы за вероятные нарушения безопасности при запуске двух ракет в 2023 году.
Главные тезисы
- Компании SpaceX грозят штрафы за нарушения безопасности при запуске ракет, включая запрет на пуски ракеты Starship.
- Илон Маск обвиняет FAA в препятствии исследованию космоса и усовершенствованию технологий SpaceX.
- SpaceX изменяла профиль миссии запуска Starship Flight 5 без согласования, что вызвало увеличенное разбирательство.
- FAA не планирует выдачу лицензии SpaceX на Starship Flight 5 до 2024 года, требуя строгого соблюдения требований безопасности.
- Илон Маск намерен обжаловать штрафы и действия FAA в суде, утверждая, что компания готова к запуску, но столкнулась с преградами со стороны регулятора.
Что известно о штрафах SpaceX за нарушение правил запуска космических ракет
Отмечается, что FAA предлагает SpaceX выплатить гражданский штраф в размере 633 тыс. долларов за невыполнение требований лицензии в мае и июле 2023 года.
Что ответил Маск и в чем состоят нарушения
Между тем в ответ Илон Маск отметил, что SpaceX обратится в суд по поводу якобы превышения полномочий руководством FAA.
По его словам, Федеральное управление гражданской авиации препятствует исследованиям космоса.
Заявление последовало после того, как регулятор отказался выдать лицензию на последний запуск корабля Starship.
Маск убеждает, что Starship был готов к запуску с базы SpaceX Starbase в Техасе с августа.
В FAA заявили, что выдали SpaceX несколько лицензий на запуск корабля Starship, однако у компании самовольно сменили профиль миссии, попытавшись поймать сверхтяжелый ускоритель ракеты на месте запуска с помощью системы "палочек для еды".
FAA заявила, что окончательное решение о выдаче лицензии Starship Flight 5 не ожидается до конца ноября 2024 года.
SpaceX имеет время до середины октября, чтобы ответить FAA о последнем предложении о штрафе.
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