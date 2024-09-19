Через несколько дней после того, как регулятор в США (Федеральное управление гражданской авиации) запретил компании Илона Маска SpaceX в течение следующих двух месяцев производить пуски ракеты Starship, компании выдвинули штрафы за вероятные нарушения безопасности при запуске двух ракет в 2023 году.

Что известно о штрафах SpaceX за нарушение правил запуска космических ракет

Отмечается, что FAA предлагает SpaceX выплатить гражданский штраф в размере 633 тыс. долларов за невыполнение требований лицензии в мае и июле 2023 года.

Безопасность — это движущая сила всего, что мы делаем в FAA, включая юридическую ответственность за надзор за безопасностью компаний, имеющих лицензии на коммерческие космические перевозки. Несоблюдение компанией требований безопасности повлечет последствия, — заявил главный юридический консультант FAA Марк Николс. Поделиться

Запуск корабля Starship

Что ответил Маск и в чем состоят нарушения

Между тем в ответ Илон Маск отметил, что SpaceX обратится в суд по поводу якобы превышения полномочий руководством FAA.

По его словам, Федеральное управление гражданской авиации препятствует исследованиям космоса.

Заявление последовало после того, как регулятор отказался выдать лицензию на последний запуск корабля Starship.

Маск убеждает, что Starship был готов к запуску с базы SpaceX Starbase в Техасе с августа.

В FAA заявили, что выдали SpaceX несколько лицензий на запуск корабля Starship, однако у компании самовольно сменили профиль миссии, попытавшись поймать сверхтяжелый ускоритель ракеты на месте запуска с помощью системы "палочек для еды".

Текущая лицензия SpaceX, разрешающая запуск Starship Flight 4, также допускает несколько полетов одной и той же конфигурации транспортного средства и профиля миссии. SpaceX решила изменить и то, и другое для своего предлагаемого запуска Starship Flight 5, что вызвало более углубленное разбирательство. Кроме того, в середине августа SpaceX представила новую информацию, в которой подробно описывается, как влияние Flight 5 на окружающую среду охватит большую территорию, чем рассматривалось ранее. Это требует от FAA консультаций с другими агентствами. SpaceX должна выполнить все требования безопасности, охраны окружающей среды и другие требования лицензирования до получения разрешения FAA на запуск, — объясняют представители Федерального управления гражданской авиации США. Поделиться

FAA заявила, что окончательное решение о выдаче лицензии Starship Flight 5 не ожидается до конца ноября 2024 года.

SpaceX имеет время до середины октября, чтобы ответить FAA о последнем предложении о штрафе.