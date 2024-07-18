Международная космическая станция была убежищем для сотен астронавтов за последние 23 года, но ее дни сочтены. В июне NASA объявило, что заплатит компании Илона Маска SpaceX до 843 миллиона долларов за помощь в выводе МКС из эксплуатации.

SpaceX строит сверхмощный космический корабль для утилизации МКС

В среду NASA и SpaceX поделились новыми подробностями своего плана, охватывающего сверхбольший космический корабль Dragon, способный вытолкнуть МКС из орбиты и обрушить ее на отдаленную океанскую могилу предположительно в 2031 году.

Космические корабли SpaceX Dragon в настоящее время доставляют астронавтов NASA и грузы на МКС и обратно. Однако по сравнению с МКС, которая весит около 925 000 фунтов, астронавты и груз очень легки.

Вот почему SpaceX рассматривает возможность оснастки одного из своих Dragon для этой работы.

Как SpaceX планирует отказаться от МКС

SpaceX планирует оснастить имеющийся Cargo Dragon новым мощным багажником и наддувом его 46 двигателями Draco, что на 30 двигателей больше, чем у обычного Dragon.

Полученный в результате "спускаемый с орбиты" корабль будет примерно вдвое длиннее обычного корабля "Дракон", будет в шесть раз больше топлива и будет производить вчетверо больше мощности.

Директор SpaceX по управлению миссией Dragon Сара Уокер сказала, что самой сложной частью миссии будет финальный этап, который подтолкнет МКС к окончательному спуску.

Этот ожог должен быть достаточно мощным, чтобы управлять всей космической станцией, одновременно сопротивляясь крутящим моментам и силам, вызванным увеличением атмосферного сопротивления космической станции, чтобы гарантировать, что она в конце концов завершится в намеченном месте, — сказала Уокер. Поделиться

Конечный пункт назначения МКС будет в отдаленной части океана, например в южной части Тихого океана, но NASA еще не выбрало точного места. Когда космический корабль размером с футбольное поле с воем падает, NASA не хочет, чтобы он упал куда-нибудь, кроме открытого океана.