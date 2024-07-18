Міжнародна космічна станція була притулком для сотень астронавтів за останні 23 роки, але її дні полічені. У червні NASA оголосило, що заплатить компанії Ілона Маска SpaceX до 843 мільйонів доларів за допомогу у виведенні МКС з експлуатації.
Головні тези:
- SpaceX будує надпотужний космічний корабель Dragon для виведення МКС з експлуатації до 2031 року.
- Плани SpaceX включають подальше оснащення Cargo Dragon новим потужним багажником і наддувом.
- Одержаний у результаті корабель буде удвічі довшим за звичайний, матиме вшестеро більше палива і вироблятиме вчетверо більше потужності.
- Найскладнішою частиною місії буде фінальний етап, який вимагатиме потужного опіку для керування МКС і її спуску.
- NASA планує приземлити МКС у віддаленій частині океану, як наприклад, на півдні Тихого океану, для безпечної утилізації.
SpaceX будує надпотужний космічний корабель для утилізації МКС
У середу NASA і SpaceX поділилися новими подробицями свого плану, який охоплює надвеликий космічний корабель Dragon, здатний виштовхнути МКС з орбіти і обрушити її на віддалену океанську могилу, імовірно, у 2031 році.
Космічні кораблі SpaceX Dragon наразі доставляють астронавтів NASA і вантажі на МКС і назад. Однак порівняно з МКС, яка важить близько 925 000 фунтів, астронавти і вантаж надзвичайно легкі.
Ось чому SpaceX розглядає можливість оснащення одного зі своїх Dragon для цієї роботи.
Як SpaceX планує відмовитися від МКС
SpaceX планує оснастити наявний Cargo Dragon новим потужним багажником і наддувом його 46 двигунами Draco, що на 30 двигунів більше, ніж у звичайного Dragon.
Одержаний у результаті "корабель, що спускається з орбіти", буде приблизно удвічі довшим за звичайний корабель "Дракон", матиме вшестеро більше палива і вироблятиме вчетверо більше потужності.
Директор SpaceX з управління місією Dragon Сара Вокер сказала, що найскладнішою частиною місії буде фінальний етап, який підштовхне МКС до остаточного спуску.
Кінцевий пункт призначення МКС буде у віддаленій частині океану, наприклад, у південній частині Тихого океану, але NASA ще не обрало точного місця. Коли космічний корабель розміром із футбольне поле з виттям падає, NASA не хоче, щоб він упав куди-небудь, крім відкритого океану.
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