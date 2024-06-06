SpaceX вдало провела запуск космічного корабля Starship — відео

Компанія Ілона Маска Space здійснила четвертий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому застосовуватиметься під час подорожей до Місяця та Марсу.

SpaceX вперше успішно запустила корабель Starship

Запуск ракети-носія Starship було здійснено з майданчика Starbase, який, своєю чергою, розташований у Бока Чіка, штаті Техас. Операція розпочалась о 15:50 за київським часом.

Під час польоту компанія перевірила здатність Super Heavy й Starship приземлятись на воду.

Вже через майже двох годин після початку операції, надважка ракета приводнилась у Мексиканській затоці, а корабель — в Індійському океані.

Варто додати й те, що SpaceX вперше вдалось успішно повернути на Землю обидва ступені.

Що відомо про Starship

Starship є багаторазовою ракетною системою, чия висота сягає аж 120 метрів.

Система, своєю чергою, складається з космічного корабля, а також носія Super Heavy. Загалом вона є найвищою ракетою, які коли-небудь будували.

Попередні запуски Starship не були такими успішними, як сьогодні.

Інколи ракета вибухала, або ж "розвалювалась".

Flight 4 liftoff from Starbase pic.twitter.com/K32AdCND5O — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

SpaceX бронюватиме місця для туристичних польотів у космос

Компанія SpaceX оголосила бронювання місць для польотів у космос — на Міжнародну космічну станцію, Місяць, Марс та орбіту Землі.

Польоти будуть доступні на двох різних типах космічних кораблів — Dragon і Starship.

Перший політ на навколоземну орбіту запланований на кінець 2024 року. Він триватиме від 3 до 6 днів, за раз полетіти можуть 2-4 людини. Корабель здійснюватиме виток навколо Землі кожні 90 хвилин на висоті від 290 до 483 км.

Бронювання квитків на політ на Міжнародну космічну станцію буде доступне у 2025 році. Подорож для чотирьох пасажирів триватиме 10 днів.