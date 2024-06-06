SpaceX удачно произвела запуск космического корабля Starship — видео

Компания Илона Маска Space осуществила четвертый запуск космического корабля Starship, который в будущем будет применяться при путешествиях к Луне и Марсу.

SpaceX впервые успешно запустила корабль Starship

Запуск ракеты-носителя Starship был осуществлен с площадки Starbase, которая, в свою очередь, расположена в Бока Чика, штате Техас. Операция началась в 15.50 по киевскому времени.

В ходе полета компания проверила способность Super Heavy и Starship приземляться на воду.

Уже почти через два часа после начала операции, супертяжелая ракета приводилась в Мексиканском заливе, а корабль — в Индийском океане.

Следует добавить и то, что SpaceX впервые удалось успешно вернуть на Землю обе ступени.

Что известно о Starship

Starship является многократной ракетной системой, высота которой достигает 120 метров.

Система, в свою очередь, состоит из космического корабля, а также носителя Super Heavy. В общем, она является самой высокой ракетой, которые когда-либо строили.

Предыдущие запуски Starship не были столь успешными, как сегодня.

Иногда ракета взрывалась, или "разваливалась".

Flight 4 liftoff from Starbase pic.twitter.com/K32AdCND5O — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

SpaceX будет бронировать места для туристических полетов в космос

Компания SpaceX объявила бронирование мест для полетов в космос – на Международную космическую станцию, Луну, Марс и орбиту Земли.

Полеты будут доступны на двух разных типах космических кораблей – Dragon и Starship.

Первый полет на околоземную орбиту намечен на конец 2024 года. Он будет продолжаться от 3 до 6 дней, за раз улететь могут 2-4 человека. Корабль будет совершать утечку вокруг Земли каждые 90 минут на высоте от 290 до 483 км.

Бронирование билетов на полет на Международную космическую станцию будет доступно в 2025 году. Путешествие для четырех пассажиров продлится 10 дней.