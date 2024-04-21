Маск раскритиковал одобрение помощи Украине Палатой представителей США

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о выделении дополнительной помощи для Украины в объеме почти 61 млрд долларов.

Что сказал Илон Маск об одобрении помощи Украине Палатой представителей США

Он оставил в сети X ответ на сообщение бизнесмена Дэвида Сакса, не поддерживающего продолжение оказания помощи Украине.

Моя самая обеспокоенность заключается в отсутствии стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или перезарядных пулеметов и снайперов на минных полях, — подчеркнул Маск. Поделиться

My biggest concern is that there is no exit strategy, just a forever war where kids die in trenches from artillery or charging machine guns and snipers through minefields. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2024

Помощь США для Украины

20 апреля в Палате представителей США (нижняя палата Конгресса) 311 конгрессменов поддержали одобрение законопроекта о поддержке Украины в объеме почти 61 млрд долларов.

Этот документ должен рассмотреть Сенат (верхняя палата Конгресса), а затем поставить подпись президент США Джо Байден, который одобрительно отозвался о голосовании в Палате представителей. Сенат США рассмотрит законопроект во вторник, 23 апреля 2024 года.