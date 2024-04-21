Госсекретарь США Блинкен отправится в Китай — CNN узнало цель визита

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай. США выражают серьезную обеспокоенность по поддержке Пекином России.
Что известно о визите Блинкена в Китай
Как отмечает издание, это вторая поездка Блинкена в страну в качестве высокопоставленного американского дипломата.
По планам госсекретарь США Блинкен встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками в Шанхае и Пекине во время своего визита 24-26 апреля.
У Блинкена есть "три основные цели во время его поездки в Китай":
достижение прогресса по ключевым вопросам;
четко и непосредственно выражать обеспокоенность по поводу двусторонних региональных и глобальных проблем;
ответственное управление конкуренцией.
Блинкен планирует повторно выразить глубокую обеспокоенность США относительно поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы, а также нарушений прав человека.
В планах госсекретаря также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. США неоднократно призывали Китай как публично, так и частно оказать давление на Иран, чтобы тот проявил воздержание.
Поддержка России Китаем
Пентагон в октябре прошлого года выяснил, что Китай массово снабжает Россию дронами и стрелковым оружием. Пекин отрицал свое влияние.
В начале апреля США заявили, что Россия благодаря поддержке Китая почти восстановила свои вооруженные силы.
Ранее отмечалось, что США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках саммита "Большой семерки".
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