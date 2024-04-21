Госсекретарь США Блинкен отправится в Китай — CNN узнало цель визита

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай. США выражают серьезную обеспокоенность по поддержке Пекином России.

Что известно о визите Блинкена в Китай

Как отмечает издание, это вторая поездка Блинкена в страну в качестве высокопоставленного американского дипломата.

Мы находимся в другом месте, чем год назад, когда двусторонние отношения находились на историческом минимуме, — сказал Блинкен. Поделиться

По планам госсекретарь США Блинкен встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками в Шанхае и Пекине во время своего визита 24-26 апреля.

У Блинкена есть "три основные цели во время его поездки в Китай":

достижение прогресса по ключевым вопросам;

четко и непосредственно выражать обеспокоенность по поводу двусторонних региональных и глобальных проблем;

ответственное управление конкуренцией.

Блинкен планирует повторно выразить глубокую обеспокоенность США относительно поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы, а также нарушений прав человека.

В планах госсекретаря также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. США неоднократно призывали Китай как публично, так и частно оказать давление на Иран, чтобы тот проявил воздержание.

Госсекретарь обсудит проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южнокитайском море, а также угрожающую риторику и безрассудные действия Северной Кореи. Блинкен также подтвердит важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, — сказал анонимный чиновник. Поделиться

Поддержка России Китаем

Пентагон в октябре прошлого года выяснил, что Китай массово снабжает Россию дронами и стрелковым оружием. Пекин отрицал свое влияние.

В начале апреля США заявили, что Россия благодаря поддержке Китая почти восстановила свои вооруженные силы.