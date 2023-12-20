Блинкен заявил о четком плане по преодолению коррупции в Украине
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Блинкен заявил о четком плане по преодолению коррупции в Украине

Энтони Бликен
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Источник:  online.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии у Вашингтона четкого плана по преодолению коррупции в Украине.

Что известно о плане США по борьбе с коррупцией в Украине

Блинкен подчеркнул, что ключевым вопросом является гарантирование дальнейшей помощи Украине на пути к достижению самодостаточности.

Мы работаем над углублением демократических реформ, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию, что необходимо для поступления инвестиций и для того, чтобы Украина стала сильным демократическим государством, - подчеркнул глава Госдепа.

Для того, чтобы Украина смогла развиваться даже в условиях войны, США будут мобилизовать страны по всему миру для помощи ВСУ в сдерживании и борьбе против российской агрессии.

Что говорят украинские военные о коррупции в ВСУ

В материале издания The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных рассказывается о случаях коррупции во время отправки солдат на передовую.

Так, по словам одного из украинских военных с позывным "Дубок", который находится в одном из пехотных подразделений на передовой, ему предлагали за взятку устроиться техником в тылу.

По итогу "Дубок" служит в 47-й механизированной бригаде ВСУ и защищает Авдеевку. Сейчас этот участок фронта Украины считают едва ли не самым интенсивным по боям. "Дубок" признает, что не может физически справиться с боевыми задачами, ведь ему уже не 20 лет.

Сейчас как военный - он опытный стрелок, но его буквально насильно забрали в армию в 47-летие.

Однажды он просто вышел подстричься и попался в руки трех военных.

Ему приказали сесть в машину и два дня удерживали в темной комнате местного призывного пункта, пока он не подписал повестку, говорится в материале издания.

По словам самого военного, необходимость прохождения военной службы его не пугала, однако он не хотел попадать в армию подобным образом.

Пока Украине критически не хватает пехоты в армии: именно она является основной силой наступлений, и именно она, предсказуемо, больше всего теряет людей в боях. Наиболее мотивированные защищать родину украинцы уже давно ушли в армии: некоторые погибли, а некоторые продолжают борьбу, но войска "истощены", нужна ротация.

Украина полагается на призыв и мобилизацию нового "ресурса", чтобы фронт не пошатнулся от болезненных потерь, но сама суть действующей системы призыва не позволяет сделать это эффективно.

В материале издания отмечается, что значительная часть украинских мужчин призывного возраста остается под защитой от мобилизации из-за возможности взяток, льгот и политической осторожности украинской власти.

Вдоль линии фронта непропорционально большая часть призывников – это мужчины среднего возраста, такие как "Дубок". Часто они попадают в войска из сел и небольших городков из-за того, что были слишком "бедны", чтобы купить себе "белый билет" на фронт, - отмечают авторы материала.

В то же время "крепкие" солдаты-ветераны, противостоящие РФ с начала "полномасштабной", а кое-где, еще с 2014 года, соглашаются: физически такая "мобилизационная сила" не соответствует ожиданиям.

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