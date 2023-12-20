Блінкен заявив про чіткий план із подолання корупції в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність у Вашингтона чіткого плану із подолання корупції в Україні.

Що відомо про план США із боротьби з корупцією в Україні

Блінкен підкреслив, що наразі ключовим питанням є гарантування подальшої допомоги Україні на шляху до досягнення самодостатності.

Ми працюємо над поглибленням демократичних реформ, щоб допомогти Україні подолати корупцію, що необхідно для надходження інвестицій і для того, щоб Україна стала сильною демократичною державою, - підкреслив очільник Держдепу. Поширити

Для того щоб Україна змогла розвиватися навіть в умовах війни, США мобілізуватимуть країни по всьому світу для допомоги ЗСУ у стримуванні та боротьбі проти російської агресії.

Що кажуть українські військові про корупцію у ЗСУ

У матеріалі видання The Wall Street Journal із посиланням на українських військових розповідається про випадки корупції під час відправки солдатів на передову.

Так, за словами одного з українських військових із позивним “Дубок”, який наразі перебуває в одному з піхотних підрозділів на передовій, йому пропонували за хабар влаштуватись техніком у тилу.

За підсумком, "Дубок" служить у 47-їй механізованій бригаді ЗСУ та захищає Авдіївку. Наразі цей участок фронту України вважають чи не найінтенсивнішим за боями. "Дубок" визнає, що не може фізично впоратися з бойовими задачами, адже йому вже не 20 років.

Нині як військовий - він досвідчений стрілець, але його буквально примусом забрали до армії у 47-років.

Одного разу він просто вийшов підстригтися і попався до рук трьох військкомів.

Йому наказали сісти в машину і два дні утримували в темній кімнаті місцевого призовного пункту, поки він не підписав повістку, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами самого війського, необхідність проходження військової служби його не лякала, однак він не хотів потрапляти до армії подібним чином.

Наразі Україні критично не вистачає піхоти в армії: саме вона є основною силою наступів, і саме вона, передбачувано, найбільше втрачає людей у боях. Найбільш вмотивовані захищати батьківщину українці вже давно пішли в армії: дехто загинув, а дехто продовжує боротьбу, але війська "виснажені", потрібна ротація.

Україна покладається на призов та мобілізацію нового "ресурсу", щоб фронт не захитався від болісних втрат, але сама суть чинної системи призову не дозволяє зробити це ефективно.

У матеріалі видання зазначається, що значна частина українських чоловіків призовного віку залишається під захистом від мобілізації через можливість хабарів, пільги та політичну обережність української влади.

Вздовж лінії фронту непропорційно велика частка призовників - це чоловіки середнього віку, такі як "Дубок". Часто вони потрапляють до військ із сіл і невеликих містечок через те, що були надто "бідні", щоб купити собі "білий квиток" на фронт, - наголошують автори матеріалу. Поширити

Водночас "міцні" солдати-ветерани, які протистоять РФ з початку "повномасштабної", а подекуди, ще з 2014 року, погоджуються: фізично така "мобілізаційна сила" не відповідає очікуванням.