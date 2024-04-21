Держсекретар США Блінкен вирушить до Китаю — CNN дізналося мету візиту

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю. США висловлюють серйозне занепокоєння щодо підтримки Пекіном Росії.
Що відомо про візит Блінкена до Китаю
Як зазначає видання, це друга поїздка Блінкена до країни в якості високопоставленого американського дипломата.
За планами, держсекретар США Блінкен зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками у Шанхаї та Пекіні під час свого візиту 24-26 квітня.
У Блінкена є "три основні цілі під час його поїздки до Китаю":
досягнення прогресу з ключових питань;
чітко і безпосередньо висловлювати стурбованість щодо двосторонніх регіональних та глобальних проблем;
відповідальне управління конкуренцією.
Блінкен планує повторно висловити глибоке занепокоєння США щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази, а також порушень прав людини.
У планах держсекретаря також обговорення ситуації на Близькому Сході. США неодноразово закликали Китай як публічно, так і приватно вчинити тиск на Іран, щоб той виявив стриманість.
Підтримка Росії Китаєм
Пентагон у жовтні минулого року з'ясував, що Китай масово забезпечує Росію дронами та стрілецькою зброєю. Пекін заперечував свій вплив.
На початку квітня США заявили, що Росія завдяки підтримці Китаю майже відновила свої збройні сили.
Раніше зазначалося, що США порушать питання підтримки Китаєм агресії РФ у рамках саміту "Великої сімки".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-