Держсекретар США Блінкен вирушить до Китаю — CNN дізналося мету візиту

Що відомо про візит Блінкена до Китаю

Як зазначає видання, це друга поїздка Блінкена до країни в якості високопоставленого американського дипломата.

Ми знаходимося в іншому місці, аніж рік тому, коли двосторонні відносини перебували на історичному мінімумі, — сказав Блінкен. Поширити

За планами, держсекретар США Блінкен зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками у Шанхаї та Пекіні під час свого візиту 24-26 квітня.

У Блінкена є "три основні цілі під час його поїздки до Китаю":

досягнення прогресу з ключових питань;

чітко і безпосередньо висловлювати стурбованість щодо двосторонніх регіональних та глобальних проблем;

відповідальне управління конкуренцією.

Блінкен планує повторно висловити глибоке занепокоєння США щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази, а також порушень прав людини.

У планах держсекретаря також обговорення ситуації на Близькому Сході. США неодноразово закликали Китай як публічно, так і приватно вчинити тиск на Іран, щоб той виявив стриманість.

Держсекретар обговорить проблеми в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи провокації КНР у Південнокитайському морі, а також загрозливу риторику та безрозсудні дії Північної Кореї. Блінкен також підтвердить важливість миру і стабільності в Тайванській протоці, — сказав анонімний чиновник. Поширити

Підтримка Росії Китаєм

Пентагон у жовтні минулого року з'ясував, що Китай масово забезпечує Росію дронами та стрілецькою зброєю. Пекін заперечував свій вплив.

На початку квітня США заявили, що Росія завдяки підтримці Китаю майже відновила свої збройні сили.