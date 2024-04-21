Держсекретар США Блінкен вирушить до Китаю — CNN дізналося мету візиту
Категорія
Світ
Дата публікації

Держсекретар США Блінкен вирушить до Китаю — CNN дізналося мету візиту

Блінкен
Джерело:  CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю. США висловлюють серйозне занепокоєння щодо підтримки Пекіном Росії.

Що відомо про візит Блінкена до Китаю

Як зазначає видання, це друга поїздка Блінкена до країни в якості високопоставленого американського дипломата.

Ми знаходимося в іншому місці, аніж рік тому, коли двосторонні відносини перебували на історичному мінімумі, — сказав Блінкен.

За планами, держсекретар США Блінкен зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками у Шанхаї та Пекіні під час свого візиту 24-26 квітня.

У Блінкена є "три основні цілі під час його поїздки до Китаю":

  • досягнення прогресу з ключових питань;

  • чітко і безпосередньо висловлювати стурбованість щодо двосторонніх регіональних та глобальних проблем;

  • відповідальне управління конкуренцією.

Блінкен планує повторно висловити глибоке занепокоєння США щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази, а також порушень прав людини.

У планах держсекретаря також обговорення ситуації на Близькому Сході. США неодноразово закликали Китай як публічно, так і приватно вчинити тиск на Іран, щоб той виявив стриманість.

Держсекретар обговорить проблеми в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи провокації КНР у Південнокитайському морі, а також загрозливу риторику та безрозсудні дії Північної Кореї. Блінкен також підтвердить важливість миру і стабільності в Тайванській протоці, — сказав анонімний чиновник.

Підтримка Росії Китаєм

Пентагон у жовтні минулого року з'ясував, що Китай масово забезпечує Росію дронами та стрілецькою зброєю. Пекін заперечував свій вплив.

На початку квітня США заявили, що Росія завдяки підтримці Китаю майже відновила свої збройні сили.

Раніше зазначалося, що США порушать питання підтримки Китаєм агресії РФ у рамках саміту "Великої сімки".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін вже програв війну проти України — Блінкен
Ентоні Блінкен
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Блінкен заявив про чіткий план із подолання корупції в Україні
Ентоні Блінкен
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чого Україні очікувати від нового саміту НАТО — відповідь Блінкена
Блінкен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?