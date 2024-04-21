Генсек НАТО отреагировал на одобрение Конгрессом США помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Генсек НАТО отреагировал на одобрение Конгрессом США помощи Украине

нато
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Источник:  online.ua

Решение Палаты представителей США по принятию пакета помощи для Украины создает большую безопасность для всех нас в Европе и Северной Америке.

В НАТО приветствовали решение Палаты представителей США о помощи для Украины

Я приветствую, что Палата представителей США приняла новый пакет помощи для Украины. Украина использует оружие, предоставляемое союзниками по НАТО, чтобы уничтожать военный потенциал России. Это обеспечивает большую безопасность для всех нас в Европе и в Северной Америке.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Палата представителей проголосовала за помощь для Украины

20 апреля официально стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.

Следует обратить внимание на то, что за одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.

Принятие законопроекта сопровождалось овациями со стороны конгрессменов. Также члены Палаты начали размахивать украинскими флагами, из-за чего получили замечания, поскольку в Конгрессе запрещено развертывать флаги иностранных государств.

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