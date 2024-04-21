Генсек НАТО отреагировал на одобрение Конгрессом США помощи Украине

Я приветствую, что Палата представителей США приняла новый пакет помощи для Украины. Украина использует оружие, предоставляемое союзниками по НАТО, чтобы уничтожать военный потенциал России. Это обеспечивает большую безопасность для всех нас в Европе и в Северной Америке.