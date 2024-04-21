Генсек НАТО отреагировал на одобрение Конгрессом США помощи Украине

Решение Палаты представителей США по принятию пакета помощи для Украины создает большую безопасность для всех нас в Европе и Северной Америке.
В НАТО приветствовали решение Палаты представителей США о помощи для Украины
Палата представителей проголосовала за помощь для Украины
20 апреля официально стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.
Следует обратить внимание на то, что за одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.
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