Генсек НАТО відреагував на схвалення Конгресом США допомоги Україні

Рішення Палати представників США щодо ухвалення пакета допомоги для України створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці.
У НАТО привітали рішення Палати представників США щодо допомоги для України
Палата представників проголосувала за допомогу для України
20 квітня офіційно стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення допомоги Україні у розмірі близько 61 мільярда доларів.
Варто звернути увагу на те, що за схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався.
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