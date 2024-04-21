Генсек НАТО відреагував на схвалення Конгресом США допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Генсек НАТО відреагував на схвалення Конгресом США допомоги Україні

Столтенберг
Джерело:  online.ua

Рішення Палати представників США щодо ухвалення пакета допомоги для України створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці.

У НАТО привітали рішення Палати представників США щодо допомоги для України

Я вітаю, що Палата представників США ухвалила великий новий пакет допомоги для України. Україна використовує зброю, що надається союзниками по НАТО, щоб знищувати військовий потенціал Росії. Це створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Палата представників проголосувала за допомогу для України

20 квітня офіційно стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення допомоги Україні у розмірі близько 61 мільярда доларів.

Варто звернути увагу на те, що за схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався.

Ухвалення законопроєкту супроводжувалось оваціями з боку конгресменів. Також члени Палати почали розмахувати українськими прапорами, через що отримали зауваження, оскільки в Конгресі заборонено розгортати прапори іноземних держав.

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