Генсек НАТО відреагував на схвалення Конгресом США допомоги Україні

Я вітаю, що Палата представників США ухвалила великий новий пакет допомоги для України. Україна використовує зброю, що надається союзниками по НАТО, щоб знищувати військовий потенціал Росії. Це створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці.