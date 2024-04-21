Маск розкритикував схвалення допомоги Україні Палатою представників США
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Світ
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Маск розкритикував схвалення допомоги Україні Палатою представників США

Маск
Джерело:  Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував схвалення Палатою представників Конгресу США законопроекту про виділення додаткової допомоги для України обсягом майже 61 млрд доларів. 

Що сказав Ілон Маск про схвалення допомоги Україні Палатою представників США

Він залишив у мережі X відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження надання допомоги Україні.

Моя найбільша стурбованість полягає у відсутності стратегії виходу, просто вічна війна, у якій діти гинуть в окопах від артилерії або перезарядних кулеметів і снайперів на мінних полях, — наголосив Маск.

Допомога США для України

20 квітня у Палаті представників США (нижня палата Конгресу) 311 конгресменів підтримали схвалення законопроекту про підтримку України обсягом майже 61 млрд доларів.

Цей документ ще має розглянути Сенат (верхня палата Конгресу), а потім поставити підпис президент США Джо Байден, який схвально відгукнувся про голосування в Палаті представників. Сенат США розгляне законопроект у вівторок, 23 квітня 2024 року.

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