Компания SpaceX подписала контракт на уничтожение Международной космической станции

SpaceX построит транспортное средство, которое столкнет 430-тонную орбитальную платформу в Тихий океан

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — ред ) выбрало компанию SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, для ликвидации Международной космической станции в конце ее срока использования.

Калифорнийская компания построит транспортное средство, которое сможет столкнуть 430-тонную орбитальную платформу в Тихий океан в начале следующего десятилетия. Стоимость таких работ согласно контракту около 843 миллионов долларов.

В издании напомнили, что первые элементы космической станции были запущены в 1998 году, а непрерывные операции с экипажем начались в 2000 году.

Известно, что станция вращается вокруг Земли каждые 90 минут на высоте более 400 км и стала центром для тысяч научных экспертиментов, исследуя различные явления - от процесса старения человека до формулы новых типов материалов.

По словам инженеров, лаборатория остается структурно крепкой, однако уже сейчас нужно разработать планы ее конечной утилизации. Если этого не сделать, она упадет на Землю самостоятельно, поэтому есть риск для населения планеты.

Выбор американского корабля для возведения с орбиты Международной космической станции (МКС) поможет NASA и ее международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту после завершения работы станции. Это решение также поддерживает планы NASA относительно будущих коммерческих направлений и позволяет продолжать использование околоземного пространства, подчеркнул в своем заявлении директор космических операций агентства Кен Бауэрсокс. Поделиться

Международная космическая станция упадет 2500 км от ближайшего клочка суши

В BBC рассказали, что NASA изучило разные варианты утилизации станции по истечении ее срока использования, среди которых демонтаж и использование младших элементов в платформе следующего поколения. Другой идеей является ее передача для эксплуатации и обслуживания коммерческой компании.

Но все эти решения имеют разную сложность и стоимость, а также юридические трудности, связанные с необходимостью распутывать вопросы собственности. Ни NASA, ни SpaceX не обнародовали детали проекта "буксира" для снятия с орбиты, но он потребует значительной тяги, чтобы безопасно направить станцию в атмосферу в нужном месте и в нужное время, — объясняют в материале.

Целевая точка, куда будет падать станция, названа в честь известного моряка-подводника из книги Жюль Верна, "Двадцать тысяч лье под водой". Она находится на расстоянии более 2500 км от ближайшего клочка суши. В NASA надеются, что перечень частных консорциумов начнут запуск коммерческих космических станций к тому времени, когда МКС будет выведен из космоса.