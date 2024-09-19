SpaceX загрожують великі штрафи за порушення під час запуску ракет
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SpaceX загрожують великі штрафи за порушення під час запуску ракет

Запуск корабля Starship
Джерело:  The Independent

Через кілька днів після того, як регулятор у США (Федеральне управління цивільної авіації) заборонив компанії Ілона Маска SpaceX протягом наступних двух місяців здійснювати пуски ракети Starship, компанії висунули штрафи за ймовірні порушення безпеки під час запусків двох ракет у 2023 році. 

Головні тези:

  • FAA висунуло SpaceX штраф у розмірі 633 тис. доларів за невиконання вимог безпеки під час запуску ракет у 2023 році.
  • Ілон Маск звинуватив Федеральне управління цивільної авіації в перешкоджанні дослідженням космосу та удосконаленні технологій SpaceX.
  • SpaceX самовільно змінила профіль місії запуску Starship Flight 5, що викликало збільшений розгляд та вимогу до узгодження з іншими агентствами.
  • FAA не очікує рішення про видачу ліцензії для Starship Flight 5 до кінця листопада 2024 року, змушуючи SpaceX дотримуватися всіх вимог безпеки та охорони навколишнього середовища.
  • Компанія SpaceX має обрати правильну стратегію для відповіді на запропонований штраф та забезпечити безпечний та відповідний запуск ракет у майбутньому.

Що відомо про штрафи SpaceX за порушення правил запуску космічних ракет

Зазначається, що FAA пропонує SpaceX виплатити цивільний штраф у розмірі 633 тис доларів за невиконання вимог ліцензії в травні і липні 2023 року.

Безпека — це рушійна сила всього, що ми робимо в FAA, включно з юридичною відповідальністю за нагляд за безпекою компаній, що мають ліцензії на комерційні космічні перевезення. Недотримання компанією вимог безпеки потягне за собою наслідки, — заявив головний юридичний консультант FAA Марк Ніколс.

SpaceX погрожують штрафом за порушення безпеки під час запусків корабля Starship
Запуск корабля Starship

Що відповів Маск та у чому полягають порушення

Між тим у відповідь Ілон Маск зазначив, що SpaceX звернеться до суду з приводу нібито перевищення повноважень керівництвом FAA.

За його словами, Федеральне управління цивільної авіації перешкоджає дослідженням космосу.

Заява пролунала після того, як регулятор відмовився видати ліцензію на останній запуск корабля Starship.

Маск переконує, що Starship був готовий до запуску з бази SpaceX Starbase в Техасі з серпня.

У FAA заявили, що видали SpaceX кілька ліцензій на запуск корабля Starship, однак у компанії самовільно змінили профіль місії, спробувавши піймати надважкий прискорювач ракети на місці запуску за допомогою системи "паличок для їжі".

Поточна ліцензія SpaceX, що дозволяє запуск Starship Flight 4, також допускає кілька польотів однієї й тієї самої конфігурації транспортного засобу та профілю місії. SpaceX вирішила змінити і те, і інше для свого пропонованого запуску Starship Flight 5, що викликало більш поглиблений розгляд. Крім того, в середині серпня SpaceX представила нову інформацію, в якій детально описується, як вплив Flight 5 на навколишнє середовище охопить більшу територію, ніж розглядалося раніше. Це вимагає від FAA консультацій з іншими агентствами. SpaceX повинна виконати всі вимоги безпеки, охорони навколишнього середовища та інші вимоги ліцензування до отримання дозволу FAA на запуск, — пояснюють представники Федерального управління цивільної авіації США.

FAA заявила, що остаточне рішення про видачу ліцензії для Starship Flight 5 не очікується до кінця листопада 2024 року.

SpaceX має час до середини жовтня, щоб відповісти FAA щодо останньої пропозиції про штраф.

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