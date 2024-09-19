Через кілька днів після того, як регулятор у США (Федеральне управління цивільної авіації) заборонив компанії Ілона Маска SpaceX протягом наступних двух місяців здійснювати пуски ракети Starship, компанії висунули штрафи за ймовірні порушення безпеки під час запусків двох ракет у 2023 році.
Головні тези:
- FAA висунуло SpaceX штраф у розмірі 633 тис. доларів за невиконання вимог безпеки під час запуску ракет у 2023 році.
- Ілон Маск звинуватив Федеральне управління цивільної авіації в перешкоджанні дослідженням космосу та удосконаленні технологій SpaceX.
- SpaceX самовільно змінила профіль місії запуску Starship Flight 5, що викликало збільшений розгляд та вимогу до узгодження з іншими агентствами.
- FAA не очікує рішення про видачу ліцензії для Starship Flight 5 до кінця листопада 2024 року, змушуючи SpaceX дотримуватися всіх вимог безпеки та охорони навколишнього середовища.
- Компанія SpaceX має обрати правильну стратегію для відповіді на запропонований штраф та забезпечити безпечний та відповідний запуск ракет у майбутньому.
Що відомо про штрафи SpaceX за порушення правил запуску космічних ракет
Зазначається, що FAA пропонує SpaceX виплатити цивільний штраф у розмірі 633 тис доларів за невиконання вимог ліцензії в травні і липні 2023 року.
Що відповів Маск та у чому полягають порушення
Між тим у відповідь Ілон Маск зазначив, що SpaceX звернеться до суду з приводу нібито перевищення повноважень керівництвом FAA.
За його словами, Федеральне управління цивільної авіації перешкоджає дослідженням космосу.
Заява пролунала після того, як регулятор відмовився видати ліцензію на останній запуск корабля Starship.
Маск переконує, що Starship був готовий до запуску з бази SpaceX Starbase в Техасі з серпня.
У FAA заявили, що видали SpaceX кілька ліцензій на запуск корабля Starship, однак у компанії самовільно змінили профіль місії, спробувавши піймати надважкий прискорювач ракети на місці запуску за допомогою системи "паличок для їжі".
FAA заявила, що остаточне рішення про видачу ліцензії для Starship Flight 5 не очікується до кінця листопада 2024 року.
SpaceX має час до середини жовтня, щоб відповісти FAA щодо останньої пропозиції про штраф.
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