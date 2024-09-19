Через кілька днів після того, як регулятор у США (Федеральне управління цивільної авіації) заборонив компанії Ілона Маска SpaceX протягом наступних двух місяців здійснювати пуски ракети Starship, компанії висунули штрафи за ймовірні порушення безпеки під час запусків двох ракет у 2023 році.

Що відомо про штрафи SpaceX за порушення правил запуску космічних ракет

Зазначається, що FAA пропонує SpaceX виплатити цивільний штраф у розмірі 633 тис доларів за невиконання вимог ліцензії в травні і липні 2023 року.

Безпека — це рушійна сила всього, що ми робимо в FAA, включно з юридичною відповідальністю за нагляд за безпекою компаній, що мають ліцензії на комерційні космічні перевезення. Недотримання компанією вимог безпеки потягне за собою наслідки, — заявив головний юридичний консультант FAA Марк Ніколс. Поширити

Запуск корабля Starship

Що відповів Маск та у чому полягають порушення

Між тим у відповідь Ілон Маск зазначив, що SpaceX звернеться до суду з приводу нібито перевищення повноважень керівництвом FAA.

За його словами, Федеральне управління цивільної авіації перешкоджає дослідженням космосу.

Заява пролунала після того, як регулятор відмовився видати ліцензію на останній запуск корабля Starship.

Маск переконує, що Starship був готовий до запуску з бази SpaceX Starbase в Техасі з серпня.

У FAA заявили, що видали SpaceX кілька ліцензій на запуск корабля Starship, однак у компанії самовільно змінили профіль місії, спробувавши піймати надважкий прискорювач ракети на місці запуску за допомогою системи "паличок для їжі".

Поточна ліцензія SpaceX, що дозволяє запуск Starship Flight 4, також допускає кілька польотів однієї й тієї самої конфігурації транспортного засобу та профілю місії. SpaceX вирішила змінити і те, і інше для свого пропонованого запуску Starship Flight 5, що викликало більш поглиблений розгляд. Крім того, в середині серпня SpaceX представила нову інформацію, в якій детально описується, як вплив Flight 5 на навколишнє середовище охопить більшу територію, ніж розглядалося раніше. Це вимагає від FAA консультацій з іншими агентствами. SpaceX повинна виконати всі вимоги безпеки, охорони навколишнього середовища та інші вимоги ліцензування до отримання дозволу FAA на запуск, — пояснюють представники Федерального управління цивільної авіації США. Поширити

FAA заявила, що остаточне рішення про видачу ліцензії для Starship Flight 5 не очікується до кінця листопада 2024 року.

SpaceX має час до середини жовтня, щоб відповісти FAA щодо останньої пропозиції про штраф.