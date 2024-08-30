SpaceX запустить місію Polaris Dawn з непрофесійними астронавтами

SpaceX готується запустити місію Polaris Dawn, яка стане першим випадком, коли непрофесійні астронавти, фактично звичайні цивільні люди, не просто полетять у космос, а й вийдуть за межі корабля.

Місія Polaris Dawn: що відомо

Членами екіпажу стали Кідд Потіт, Джаред Айзекман, Анна Менон та Сара Гілліс.

Кідд Потіт

З них усіх лише Айзекман уже літав на орбіту. Він професійний пілот, як і Скотт Потіт, який є відставним військовим США з 3200 годинами польотів. Поширити

Джаред Айзекман

Тим часом Менон і Гілліс — дві інженерки SpaceX, які ніколи не літали самі, але причетні до попередніх місій.

Сара Гілліс

Сара Гілліс зазвичай керує підготовкою астронавтів. На її рахунку є кілька Місій у ролі тренера, зокрема Inspiration4 та місії Міжнародної космічної станції Dragon Demo-2 і Crew-1. Це містить розробку навчальної програми для конкретної місії та проведення тренувань як для NASA, так і для комерційних астронавтів, які літають на борту космічного корабля Dragon.

Гілліс — досвідчена операторка управління місією, яка підтримувала операції в режимі реального часу для місій Dragon із поповнення вантажів до та з Міжнародної космічної станції як навігаційна офіцерка, а також як комунікаторка екіпажу для місій Dragon, що здійснюють політ людини в космос. Поширити

Анна Менон

Анна Менон — ще одна провідна інженерка з космічних операцій у SpaceX, де вона керує розробкою операцій екіпажу та служить в управлінні місією як керівниця місії та комунікаторка екіпажу.

Під час своєї роботи в SpaceX вона очолила впровадження можливостей екіпажу Dragon, допомогла створити роль оператора комунікатора екіпажу та розробила критичні оперативні реакції на надзвичайні ситуації транспортного засобу, такі як пожежа або розгерметизація кабіни. Анна Менон керувала місією під час кількох польотів Dragon, таких як Demo-2, Crew-1, CRS-22, CRS-23, Crew-3, Crew-4 та Axiom-1.

Дата старту їхнього екіпажу поки що невідома. Після двох спроб політ було знову відкладено.

SpaceX будує надпотужний космічний корабель для утилізації МКС

У середу NASA і SpaceX поділилися новими подробицями свого плану, який охоплює надвеликий космічний корабель Dragon, здатний виштовхнути МКС з орбіти і обрушити її на віддалену океанську могилу, імовірно, у 2031 році.

Космічні кораблі SpaceX Dragon наразі доставляють астронавтів NASA і вантажі на МКС і назад. Однак порівняно з МКС, яка важить близько 925 000 фунтів, астронавти і вантаж надзвичайно легкі.

Ось чому SpaceX розглядає можливість оснащення одного зі своїх Dragon для цієї роботи.