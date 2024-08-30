SpaceX готовится запустить миссию Polaris Dawn, которая станет первым случаем, когда непрофессиональные астронавты, фактически обычные гражданские люди, не просто улетят в космос, но и выйдут за пределы корабля.
Главные тезисы
- SpaceX запустит миссию Polaris Dawn с непрофессиональными астронавтами, включая Кидда Потита, Джареда Айзекмана, Анну Мэнон и Сару Гиллис.
- Действующие инженеры SpaceX, Анна Менон и Сара Гиллис, играют ключевую роль в подготовке и выполнении миссии, несмотря на отсутствие опыта полетов в космос.
- Дата старта миссии Polaris Dawn пока неизвестна после нескольких отсрочек.
Миссия Polaris Dawn: что известно
Членами экипажа стали Кидд Потит, Джаред Айзекман, Анна Менон и Сара Гиллис.
Между тем Мэнон и Гиллис — две инженерки SpaceX, которые никогда не летали сами, но причастны к предыдущим миссиям.
Сара Гиллис обычно управляет подготовкой астронавтов. На ее счету несколько Миссий в роли тренера, в частности Inspiration4 и миссии Международной космической станции Dragon Demo-2 и Crew-1. Это включает в себя разработку учебной программы для конкретной миссии и проведения тренировок как для NASA, так и для коммерческих астронавтов, летающих на борту космического корабля Dragon.
Анна Менон — еще одна ведущая инженер по космическим операциям в SpaceX, где она руководит разработкой операций экипажа и служит в управлении миссией как руководитель миссии и коммуникатор экипажа.
Во время работы в SpaceX она возглавила внедрение возможностей экипажа Dragon, помогла создать роль оператора коммуникатора экипажа и разработала критические оперативные реакции на чрезвычайные ситуации транспортного средства, такие как пожар или разгерметизация кабины. Анна Менон управляла миссией во время нескольких полетов Dragon, таких как Demo-2, Crew-1, CRS-22, CRS-23, Crew-3, Crew-4 и Axiom-1.
Дата старта их экипажа пока неизвестна. После двух попыток полет был снова отложен.
SpaceX строит сверхмощный космический корабль для утилизации МКС
В среду NASA и SpaceX поделились новыми подробностями своего плана, охватывающего сверхбольший космический корабль Dragon, способный вытолкнуть МКС из орбиты и обрушить ее на отдаленную океанскую могилу предположительно в 2031 году.
Космические корабли SpaceX Dragon в настоящее время доставляют астронавтов NASA и грузы на МКС и обратно. Однако по сравнению с МКС, которая весит около 925 000 фунтов, астронавты и груз очень легки.
Вот почему SpaceX рассматривает возможность оснастки одного из своих Dragon для этой работы.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-