SpaceX запустит миссию Polaris Dawn с непрофессиональными астронавтами

SpaceX готовится запустить миссию Polaris Dawn, которая станет первым случаем, когда непрофессиональные астронавты, фактически обычные гражданские люди, не просто улетят в космос, но и выйдут за пределы корабля.

Миссия Polaris Dawn: что известно

Членами экипажа стали Кидд Потит, Джаред Айзекман, Анна Менон и Сара Гиллис.

Кидд Потит

Из них всех только Айзекман уже летал на орбиту. Он профессиональный пилот, как и Скотт Потит, отставной военный США с 3200 часами полетов. Поделиться

Джаред Айзекман

Между тем Мэнон и Гиллис — две инженерки SpaceX, которые никогда не летали сами, но причастны к предыдущим миссиям.

Сара Гиллис

Сара Гиллис обычно управляет подготовкой астронавтов. На ее счету несколько Миссий в роли тренера, в частности Inspiration4 и миссии Международной космической станции Dragon Demo-2 и Crew-1. Это включает в себя разработку учебной программы для конкретной миссии и проведения тренировок как для NASA, так и для коммерческих астронавтов, летающих на борту космического корабля Dragon.

Гиллис — опытная оператор управления миссией, которая поддерживала операции в режиме реального времени для миссий Dragon по пополнению грузов в и с Международной космической станции как навигационная офицерка, а также как коммуникатор экипажа для миссий Dragon, совершающих полет человека в космос. Поделиться

Анна Менон

Анна Менон — еще одна ведущая инженер по космическим операциям в SpaceX, где она руководит разработкой операций экипажа и служит в управлении миссией как руководитель миссии и коммуникатор экипажа.

Во время работы в SpaceX она возглавила внедрение возможностей экипажа Dragon, помогла создать роль оператора коммуникатора экипажа и разработала критические оперативные реакции на чрезвычайные ситуации транспортного средства, такие как пожар или разгерметизация кабины. Анна Менон управляла миссией во время нескольких полетов Dragon, таких как Demo-2, Crew-1, CRS-22, CRS-23, Crew-3, Crew-4 и Axiom-1.

Дата старта их экипажа пока неизвестна. После двух попыток полет был снова отложен.

SpaceX строит сверхмощный космический корабль для утилизации МКС

В среду NASA и SpaceX поделились новыми подробностями своего плана, охватывающего сверхбольший космический корабль Dragon, способный вытолкнуть МКС из орбиты и обрушить ее на отдаленную океанскую могилу предположительно в 2031 году.

Космические корабли SpaceX Dragon в настоящее время доставляют астронавтов NASA и грузы на МКС и обратно. Однако по сравнению с МКС, которая весит около 925 000 фунтов, астронавты и груз очень легки.

Вот почему SpaceX рассматривает возможность оснастки одного из своих Dragon для этой работы.