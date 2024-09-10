SpaceX успішно провела запуск історичної місії Polaris Dawn. Чому це важливо
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

SpaceX успішно провела запуск історичної місії Polaris Dawn. Чому це важливо

Старт корабля Crew Dragon
Джерело:  AP

SpaceX запустила у космос корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту та мільярдером Джаредом Айзекманом. 

Головні тези:

  • SpaceX успішно запустила історичну місію Polaris Dawn з астронавтами та мільярдером на борту.
  • Перший в історії вихід приватної особи у відкритий космос планується під час цієї місії.
  • Метою Polaris Dawn є перевірка нового скафандру для виходу у відкритий космос.
  • Планується, що корабель вийде за межі МКС на висоту 1 тис. 400 км, перевершуючи рекорд NASA.
  • Успішне проведення місії стало можливим завдяки роботі 14 тис. співробітників SpaceX.

Що відомо про історичну місію Polaris Dawn

Зазначається, що Айзекман планує здійснити перший в історії вихід приватної особи у відкритий космос і полетіти на максимальну відстань з часів польотів NASA "Аполлон" на Місяць.

Вихід у відкритий космос, який вважається однією з найризикованіших частин космічних польотів, був винятково справою професійних астронавтів, відколи колишній Радянський Союз відкрив люк у 1965 році, а за ним і США. Сьогодні вони регулярно здійснюються на Міжнародній космічній станції, — підкреслюється у матеріалі видання.

SpaceX успішно вивів на орбіту космічний корабель Crew Dragon у рамках місії Polaris Dawn
Джаред Айзекман та астронавти SpaceX

Підкреслюється, що Айзекман та інженери SpaceX, а також колишній пілот винищувачів ВПС США Thunderbird рано вранці 10 вересня стартували на борту ракети SpaceX Falcon 9 з Флориди.

У рамках п’ятиденного польоту вихід Айзекмана у космос має відбутись у четвер, 12 вересня.

Що відомо про мету історичної космічної місії Polaris Dawn

Планується, що спершу корабель вийде за межі МКС на висоту 1 тис 400 км, що має перевершити рекорд, встановлений під час обльоту Землі проєктом NASA "Джеміні" у 1966 році.

Ми міцно обіймаємо вас із землі. Нехай ви увійдете в історію і повернетеся додому живими і неушкодженими, — звернувся до членів місії директор запуску Френк Мессіна після того, як екіпаж досягнув орбіти.

Айзекман відповів, що успішне проведення місії стало можливим завдяки плідній роботі 14 тис співробітників SpaceX.

Ключовою метою операції є перевірка нового скафандра SpaceX для виходу у відкритий космос, який візуально схожий на знайомий чорно-білий костюм компанії, який одягається тільки всередині космічного корабля.

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