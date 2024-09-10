SpaceX запустила у космос корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту та мільярдером Джаредом Айзекманом.

Що відомо про історичну місію Polaris Dawn

Зазначається, що Айзекман планує здійснити перший в історії вихід приватної особи у відкритий космос і полетіти на максимальну відстань з часів польотів NASA "Аполлон" на Місяць.

Вихід у відкритий космос, який вважається однією з найризикованіших частин космічних польотів, був винятково справою професійних астронавтів, відколи колишній Радянський Союз відкрив люк у 1965 році, а за ним і США. Сьогодні вони регулярно здійснюються на Міжнародній космічній станції, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Джаред Айзекман та астронавти SpaceX

Підкреслюється, що Айзекман та інженери SpaceX, а також колишній пілот винищувачів ВПС США Thunderbird рано вранці 10 вересня стартували на борту ракети SpaceX Falcon 9 з Флориди.

У рамках п’ятиденного польоту вихід Айзекмана у космос має відбутись у четвер, 12 вересня.

Що відомо про мету історичної космічної місії Polaris Dawn

Планується, що спершу корабель вийде за межі МКС на висоту 1 тис 400 км, що має перевершити рекорд, встановлений під час обльоту Землі проєктом NASA "Джеміні" у 1966 році.

Ми міцно обіймаємо вас із землі. Нехай ви увійдете в історію і повернетеся додому живими і неушкодженими, — звернувся до членів місії директор запуску Френк Мессіна після того, як екіпаж досягнув орбіти. Поширити

Айзекман відповів, що успішне проведення місії стало можливим завдяки плідній роботі 14 тис співробітників SpaceX.