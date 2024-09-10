SpaceX запустила у космос корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту та мільярдером Джаредом Айзекманом.
Головні тези:
- SpaceX успішно запустила історичну місію Polaris Dawn з астронавтами та мільярдером на борту.
- Перший в історії вихід приватної особи у відкритий космос планується під час цієї місії.
- Метою Polaris Dawn є перевірка нового скафандру для виходу у відкритий космос.
- Планується, що корабель вийде за межі МКС на висоту 1 тис. 400 км, перевершуючи рекорд NASA.
- Успішне проведення місії стало можливим завдяки роботі 14 тис. співробітників SpaceX.
Що відомо про історичну місію Polaris Dawn
Зазначається, що Айзекман планує здійснити перший в історії вихід приватної особи у відкритий космос і полетіти на максимальну відстань з часів польотів NASA "Аполлон" на Місяць.
Підкреслюється, що Айзекман та інженери SpaceX, а також колишній пілот винищувачів ВПС США Thunderbird рано вранці 10 вересня стартували на борту ракети SpaceX Falcon 9 з Флориди.
У рамках п’ятиденного польоту вихід Айзекмана у космос має відбутись у четвер, 12 вересня.
Що відомо про мету історичної космічної місії Polaris Dawn
Планується, що спершу корабель вийде за межі МКС на висоту 1 тис 400 км, що має перевершити рекорд, встановлений під час обльоту Землі проєктом NASA "Джеміні" у 1966 році.
Айзекман відповів, що успішне проведення місії стало можливим завдяки плідній роботі 14 тис співробітників SpaceX.
Ключовою метою операції є перевірка нового скафандра SpaceX для виходу у відкритий космос, який візуально схожий на знайомий чорно-білий костюм компанії, який одягається тільки всередині космічного корабля.
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