SpaceX запустила в космос корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту и миллиардером Джаредом Айзекманом.
Главные тезисы
- SpaceX провела исторический запуск миссии Polaris Dawn с астронавтами и миллиардером на борту корабля Crew Dragon.
- Первый в истории выход частного лица в открытый космос планируется в рамках этой миссии, что делает ее особенно значимой для космических исследований.
- Целью миссии является проверка нового скафандра для выхода в открытый космос, а также превышение рекорда NASA по высоте выхода корабля за пределы МКС.
- Джаред Айзекман планирует совершить первый в истории выход частного лица в открытый космос, подчеркивая значимость этого события для индустрии космических полетов.
- Успех миссии Polaris Dawn возможен благодаря усилиям 14 тысяч сотрудников SpaceX, что подчеркивает значимость коллективной работы в космической отрасли.
Что известно об исторической миссии Polaris Dawn
Отмечается, что Айзекман планирует совершить первый в истории выход частного лица в открытый космос и улететь на максимальное расстояние со времен полетов NASA "Аполлон" на Луну.
Подчеркивается, что Айзекман и инженеры SpaceX, а также бывший пилот истребителей ВВС США Thunderbird ранним утром 10 сентября стартовали на борту ракеты SpaceX Falcon 9 из Флориды.
В рамках пятидневного полета выход Айзекмана в космос должен пройти в четверг, 12 сентября.
Что известно о целях исторической космической миссии Polaris Dawn
Планируется, что сначала корабль выйдет за пределы МКС на высоту 1 тыс 400 км, что должно превзойти рекорд, установленный во время облета Земли проектом NASA "Джемини" в 1966 году.
Айзекман ответил, что успешное проведение миссии стало возможным благодаря плодотворной работе 14 тыс. сотрудников SpaceX.
Ключевой целью операции является проверка нового скафандра SpaceX для выхода в открытый космос, визуально похожий на знакомый черно-белый костюм компании, который одевается только внутри космического корабля.
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