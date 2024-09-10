SpaceX успешно произвела запуск исторической миссии Polaris Dawn. Почему это важно
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

SpaceX успешно произвела запуск исторической миссии Polaris Dawn. Почему это важно

Старт корабля Crew Dragon
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Источник:  AP

SpaceX запустила в космос корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту и миллиардером Джаредом Айзекманом.

Главные тезисы

  • SpaceX провела исторический запуск миссии Polaris Dawn с астронавтами и миллиардером на борту корабля Crew Dragon.
  • Первый в истории выход частного лица в открытый космос планируется в рамках этой миссии, что делает ее особенно значимой для космических исследований.
  • Целью миссии является проверка нового скафандра для выхода в открытый космос, а также превышение рекорда NASA по высоте выхода корабля за пределы МКС.
  • Джаред Айзекман планирует совершить первый в истории выход частного лица в открытый космос, подчеркивая значимость этого события для индустрии космических полетов.
  • Успех миссии Polaris Dawn возможен благодаря усилиям 14 тысяч сотрудников SpaceX, что подчеркивает значимость коллективной работы в космической отрасли.

Что известно об исторической миссии Polaris Dawn

Отмечается, что Айзекман планирует совершить первый в истории выход частного лица в открытый космос и улететь на максимальное расстояние со времен полетов NASA "Аполлон" на Луну.

Выход в открытый космос, считающийся одной из самых рискованных частей космических полетов, был исключительно делом профессиональных астронавтов, когда бывший Советский Союз открыл люк в 1965 году, а за ним и США. Сегодня они регулярно осуществляются на Международной космической станции, подчеркивается в материале издания.

SpaceX успешно вывел на орбиту космический корабль Crew Dragon в рамках миссии Polaris Dawn
Джаред Айзекман и астронавты SpaceX

Подчеркивается, что Айзекман и инженеры SpaceX, а также бывший пилот истребителей ВВС США Thunderbird ранним утром 10 сентября стартовали на борту ракеты SpaceX Falcon 9 из Флориды.

В рамках пятидневного полета выход Айзекмана в космос должен пройти в четверг, 12 сентября.

Что известно о целях исторической космической миссии Polaris Dawn

Планируется, что сначала корабль выйдет за пределы МКС на высоту 1 тыс 400 км, что должно превзойти рекорд, установленный во время облета Земли проектом NASA "Джемини" в 1966 году.

Мы крепко обнимаем вас с земли. Пусть вы войдете в историю и вернетесь домой живыми и невредимыми, — обратился к членам миссии директор запуска Фрэнк Мессина после того, как экипаж достиг орбиты.

Айзекман ответил, что успешное проведение миссии стало возможным благодаря плодотворной работе 14 тыс. сотрудников SpaceX.

Ключевой целью операции является проверка нового скафандра SpaceX для выхода в открытый космос, визуально похожий на знакомый черно-белый костюм компании, который одевается только внутри космического корабля.

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Polaris Dawn

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