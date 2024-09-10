SpaceX запустила в космос корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту и миллиардером Джаредом Айзекманом.

Что известно об исторической миссии Polaris Dawn

Отмечается, что Айзекман планирует совершить первый в истории выход частного лица в открытый космос и улететь на максимальное расстояние со времен полетов NASA "Аполлон" на Луну.

Выход в открытый космос, считающийся одной из самых рискованных частей космических полетов, был исключительно делом профессиональных астронавтов, когда бывший Советский Союз открыл люк в 1965 году, а за ним и США. Сегодня они регулярно осуществляются на Международной космической станции, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Джаред Айзекман и астронавты SpaceX

Подчеркивается, что Айзекман и инженеры SpaceX, а также бывший пилот истребителей ВВС США Thunderbird ранним утром 10 сентября стартовали на борту ракеты SpaceX Falcon 9 из Флориды.

В рамках пятидневного полета выход Айзекмана в космос должен пройти в четверг, 12 сентября.

Что известно о целях исторической космической миссии Polaris Dawn

Планируется, что сначала корабль выйдет за пределы МКС на высоту 1 тыс 400 км, что должно превзойти рекорд, установленный во время облета Земли проектом NASA "Джемини" в 1966 году.

Мы крепко обнимаем вас с земли. Пусть вы войдете в историю и вернетесь домой живыми и невредимыми, — обратился к членам миссии директор запуска Фрэнк Мессина после того, как экипаж достиг орбиты. Поделиться

Айзекман ответил, что успешное проведение миссии стало возможным благодаря плодотворной работе 14 тыс. сотрудников SpaceX.