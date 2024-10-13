SpaceX готовится к одному из самых долгожданных запусков космического корабля Starship с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy, которая является самой большой и мощной в истории.
Главные тезисы
- SpaceX готовится к запуску сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship, которые обладают впечатляющими параметрами.
- Миссия включает попытку возвращения Super Heavy с помощью инновационной конструкции Mechazilla.
- Запуск будет транслироваться на платформах NASASpaceflight.com и SpaceX в X, начало трансляции за 35 минут до старта.
- SpaceX работает над созданием многоразового космического корабля, целью является успешный запуск Starship и контролируемый возврат в атмосферу.
- Инженеры SpaceX потратили много времени на создание инфраструктуры для успешного захвата ускорителя ракеты в воздухе.
Что известно о 5 тестовой попытке запуска корабля Starship
Отмечается, что Starship и ракета Super Heavy должны запустить с космодрома Starbase компании вблизи пляжа Бока-Чика в Южном Техасе.
За киевским временем запуск запланирован на период между 15:00 и 15:30.
Аккаунт SpaceX в X (бывший Twitter) будет транслировать запуск, а прямая трансляция начнется за 35 минут до старта.
Дополнительные онлайн-платформы, такие как NASASpaceflight.com также проводят собственную трансляцию с уже продолжающейся комментариями.
Что известно о цели очередного запуска корабля Starship
Запуск производится в рамках работы SpaceX над созданием многоразового космического корабля.
Целью будет успешный запуск корабля Starship и попытка возвращения сверхтяжелого ускорителя путём захвата в воздухе над площадкой.
В частности, SpaceX впервые попытается вернуть первую ступень Super Heavy на стартовую площадку и поймать ее с помощью конструкции Mechazilla — гигантских механических "рук", предназначенных для захвата ракеты в воздухе.
Целью миссии также будет запуск Starship в космос и контролируемый возврат в атмосферу перед падением в Индийском океане.
Подчеркивается, что для реализации амбициозной цели поймать ускоритель ракеты, инженеры SpaceX потратили не один месяц на создание и тестирование необходимой инфраструктуры.
Starship и Super Heavy имеют высоту почти 122 метра в полностью сложенном состоянии, приводятся в движение 33 двигателями Raptor на первой ступени и шестью двигателями Raptor на космическом корабле Starship.
Во время предыдущего испытательного полета Starship в июне SpaceX достигла космоса, но у корабля возникли незначительные проблемы при входе в атмосферу, и ракета-носитель Super Heavy успешно совершила мягкую посадку в Мексиканском заливе.
Если SpaceX повторит траекторию Flight 4, миссия займет более часа. Ожидается, что ракета-носитель Starship поднимется в космос и вернется в атмосферу над Индийским океаном.
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