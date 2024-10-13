SpaceX готовится отправить в космос самую большую ракету в истории ― онлайн-трансляция
Категория
Технологии
Дата публикации

SpaceX готовится отправить в космос самую большую ракету в истории ― онлайн-трансляция

Starship
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Источник:  SpaceX

SpaceX готовится к одному из самых долгожданных запусков космического корабля Starship с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy, которая является самой большой и мощной в истории.

Главные тезисы

  • SpaceX готовится к запуску сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship, которые обладают впечатляющими параметрами.
  • Миссия включает попытку возвращения Super Heavy с помощью инновационной конструкции Mechazilla.
  • Запуск будет транслироваться на платформах NASASpaceflight.com и SpaceX в X, начало трансляции за 35 минут до старта.
  • SpaceX работает над созданием многоразового космического корабля, целью является успешный запуск Starship и контролируемый возврат в атмосферу.
  • Инженеры SpaceX потратили много времени на создание инфраструктуры для успешного захвата ускорителя ракеты в воздухе.

Что известно о 5 тестовой попытке запуска корабля Starship

Отмечается, что Starship и ракета Super Heavy должны запустить с космодрома Starbase компании вблизи пляжа Бока-Чика в Южном Техасе.

За киевским временем запуск запланирован на период между 15:00 и 15:30.

Аккаунт SpaceX в X (бывший Twitter) будет транслировать запуск, а прямая трансляция начнется за 35 минут до старта.

Дополнительные онлайн-платформы, такие как NASASpaceflight.com также проводят собственную трансляцию с уже продолжающейся комментариями.

Что известно о цели очередного запуска корабля Starship

Запуск производится в рамках работы SpaceX над созданием многоразового космического корабля.

Целью будет успешный запуск корабля Starship и попытка возвращения сверхтяжелого ускорителя путём захвата в воздухе над площадкой.

В частности, SpaceX впервые попытается вернуть первую ступень Super Heavy на стартовую площадку и поймать ее с помощью конструкции Mechazilla — гигантских механических "рук", предназначенных для захвата ракеты в воздухе.

Целью миссии также будет запуск Starship в космос и контролируемый возврат в атмосферу перед падением в Индийском океане.

Подчеркивается, что для реализации амбициозной цели поймать ускоритель ракеты, инженеры SpaceX потратили не один месяц на создание и тестирование необходимой инфраструктуры.

Starship и Super Heavy имеют высоту почти 122 метра в полностью сложенном состоянии, приводятся в движение 33 двигателями Raptor на первой ступени и шестью двигателями Raptor на космическом корабле Starship.

Во время предыдущего испытательного полета Starship в июне SpaceX достигла космоса, но у корабля возникли незначительные проблемы при входе в атмосферу, и ракета-носитель Super Heavy успешно совершила мягкую посадку в Мексиканском заливе.

Если SpaceX повторит траекторию Flight 4, миссия займет более часа. Ожидается, что ракета-носитель Starship поднимется в космос и вернется в атмосферу над Индийским океаном.

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