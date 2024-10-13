SpaceX готується відправити у космос найбільшу ракету в історії ― онлайн-трансляція
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SpaceX готується відправити у космос найбільшу ракету в історії ― онлайн-трансляція

Starship
Джерело:  SpaceX

SpaceX готується до одного з найбільш довгоочікуваних запусків космічного корабля Starship за допомогою надважкої ракети-носія Super Heavy, яка є найбільшою і найпотужнішою в історії. 

Головні тези:

  • SpaceX готується до історичного запуску корабля Starship за допомогою найпотужнішої ракети Super Heavy.
  • Метою місії є успішний запуск Starship та повернення надважкого прискорювача Super Heavy за допомогою конструкції Mechazilla.
  • Інженери SpaceX витратили значні зусилля на створення інфраструктури для впіймання прискорювача ракети в повітрі.
  • Starship і Super Heavy мають імпозантні параметри та відсотність успішних випробувань.
  • Очікується, що місія триватиме понад годину і завершиться контрольованим поверненням Starship.

Що відомо про 5 тестову спробу запуску корабля Starship

Зазначається, що Starship і ракету Super Heavy мають запустити з космодрому Starbase компанії поблизу пляжу Бока-Чіка в Південному Техасі.

За київським часом запуск запланований на період між 15:00 та 15:30.

Акаунт SpaceX в X (колишній Twitter) транслюватиме запуск, а пряма трансляція розпочнеться за 35 хвилин до старту.

Додаткові онлайн-платформи, такі як NASASpaceflight.com також проводять власну трансляцію з коментарями, яка вже триває.

Що відомо про мету чергового запуску корабля Starship

Зазначається, що запуск проводиться у рамках роботи SpaceX над створенням багаторазового космічного корабля.

Метою буде успішний запуск корабля Starship і спроба повернення надважкого прискорювача шляхом захоплення в повітрі над майданчиком.

Зокрема, SpaceX вперше спробує повернути перший ступінь Super Heavy на стартовий майданчик і зловити його за допомогою конструкції Mechazilla – гігантських механічних "рук", призначених для захоплення ракети в повітрі.

Метою місії також буде запуск Starship у космос і контрольоване повернення в атмосферу перед падінням в Індійському океані.

Підкреслюється, що для реалізації амбітної мети впіймати прискорювач ракети, інженери SpaceX витратили не один місяць для створення і тестування необхідної інфраструктури.

Starship і Super Heavy мають висоту майже 122 метри у повністю складеному стані, приводяться в рух 33 двигунами Raptor на першому ступені і шістьма двигунами Raptor на космічному кораблі Starship.

Під час попереднього випробувального польоту Starship у червні SpaceX досягла космосу, але у корабля виникли незначні проблеми при вході в атмосферу, і ракета-носій Super Heavy успішно здійснила м'яку посадку в Мексиканській затоці.

Якщо SpaceX повторить траєкторію Flight 4, місія триватиме понад годину. Очікується, що ракета-носій Starship підніметься в космос і повернеться в атмосферу над Індійським океаном.

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