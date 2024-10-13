SpaceX готується до одного з найбільш довгоочікуваних запусків космічного корабля Starship за допомогою надважкої ракети-носія Super Heavy, яка є найбільшою і найпотужнішою в історії.
Головні тези:
- SpaceX готується до історичного запуску корабля Starship за допомогою найпотужнішої ракети Super Heavy.
- Метою місії є успішний запуск Starship та повернення надважкого прискорювача Super Heavy за допомогою конструкції Mechazilla.
- Інженери SpaceX витратили значні зусилля на створення інфраструктури для впіймання прискорювача ракети в повітрі.
- Starship і Super Heavy мають імпозантні параметри та відсотність успішних випробувань.
- Очікується, що місія триватиме понад годину і завершиться контрольованим поверненням Starship.
Що відомо про 5 тестову спробу запуску корабля Starship
Зазначається, що Starship і ракету Super Heavy мають запустити з космодрому Starbase компанії поблизу пляжу Бока-Чіка в Південному Техасі.
За київським часом запуск запланований на період між 15:00 та 15:30.
Акаунт SpaceX в X (колишній Twitter) транслюватиме запуск, а пряма трансляція розпочнеться за 35 хвилин до старту.
Додаткові онлайн-платформи, такі як NASASpaceflight.com також проводять власну трансляцію з коментарями, яка вже триває.
Що відомо про мету чергового запуску корабля Starship
Зазначається, що запуск проводиться у рамках роботи SpaceX над створенням багаторазового космічного корабля.
Метою буде успішний запуск корабля Starship і спроба повернення надважкого прискорювача шляхом захоплення в повітрі над майданчиком.
Зокрема, SpaceX вперше спробує повернути перший ступінь Super Heavy на стартовий майданчик і зловити його за допомогою конструкції Mechazilla – гігантських механічних "рук", призначених для захоплення ракети в повітрі.
Метою місії також буде запуск Starship у космос і контрольоване повернення в атмосферу перед падінням в Індійському океані.
Підкреслюється, що для реалізації амбітної мети впіймати прискорювач ракети, інженери SpaceX витратили не один місяць для створення і тестування необхідної інфраструктури.
Starship і Super Heavy мають висоту майже 122 метри у повністю складеному стані, приводяться в рух 33 двигунами Raptor на першому ступені і шістьма двигунами Raptor на космічному кораблі Starship.
Під час попереднього випробувального польоту Starship у червні SpaceX досягла космосу, але у корабля виникли незначні проблеми при вході в атмосферу, і ракета-носій Super Heavy успішно здійснила м'яку посадку в Мексиканській затоці.
Якщо SpaceX повторить траєкторію Flight 4, місія триватиме понад годину. Очікується, що ракета-носій Starship підніметься в космос і повернеться в атмосферу над Індійським океаном.
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