Американський мільярдер та власник SpaceX та Tesla Ілон Маск протягом минулої доби збільшив власні статки на 33,5 млрд доларів завдяки зростанню акцій Tesla, яке стало найбільшим за останні 10 років.

Що відомо про приголомшливі темпи збагачення Маска

Зазначається, що за результатами четверга, 24 жовтня, акції Tesla зросли на 22% після заяви компанії про найбільший квартальний прибуток з літа 2023 року.

Таким чином загальний капітал Маска зріз до 270 млрд доларів, що приблизно на 61 млрд більше, ніж статки його найближчого конкурента Джеффа Безоса.

Маск спрогнозував 30% зростання продажів авто у 2025-му під час веб-трансляції після звіту.

Ілон Маск

Окрім цього, за його словами, виконаний в оригінальному стилі електричний пікап Cybertruck вперше приніс квартальний прибуток.

Зростання сталось після чотирьох кварталів поспіль доволі невтішних результатів найбільшого у світі виробника електричних авто, які пов’язували з уповільненням споживчого попиту. Окрім того, експерти казали про посилення конкуренції на ринку електричних автомобілів.

Що відомо про різкі коливання ціни на акції Tesla

Американський мільярдер та SEO-директор компанії Tesla Ілон Маск розчарував інвесторів за результатами презентації під назвою “We robots”, на якій було придставлено роботизоване таксі, автобус та інші передові пристрої компанії.

Зазначається, що за результатами торгів 11 жовтня, акції Tesla впали у ціні на 9%, оскільки інвесторів розчарувала проведена Маском презентація роботизованого таксі Cybercabs та робоавтобусу Robovan.

Торговий день було завершено з ціною акцій Tesla на рівні 217,8 доларів за штуку. Таким чином компанія Маска втратила загалом 60 млрд доларів ринкової капіталізації.

З початку року цінні папери подешевшали на 12%. Тоді як у річному розрахунку вони впали в ціні на 17%.

Крім того, у компанії Bernstein у записці для клієнтів вказали, що оцінка Tesla відірвана від фундаментальних показників, додавши, що презентація проєкту з роботаксі не має безпосередніх результатів або додаткових драйверів доходу.