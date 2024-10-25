Маск за сутки обогатился на 34 млрд долларов
Категория
Экономика
Дата публикации

Маск за сутки обогатился на 34 млрд долларов

Илон Маск
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Источник:  Bloomberg

Американский миллиардер и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск за прошедшие сутки увеличил собственное состояние на 33,5 млрд долларов благодаря росту акций Tesla, который стал крупнейшим за последние 10 лет.

Главные тезисы

  • Илон Маск за сутки увеличил свое состояние 33,5 млрд долларов благодаря росту акций Tesla после объявления о рекордной прибыли.
  • Общий капитал Маска составил 270 млрд долларов, превышая состояние его конкурента Джеффа Безоса на 61 млрд долларов.
  • Прогнозируется 30% рост продаж автомобилей Tesla в 2025 году, а роботизированный пикап Cybertruck принес первую квартальную прибыль.
  • Резкие колебания цены на акции Tesla происходили после презентации роботизированного такси и робоавтобуса, вызвав разочарование инвесторов.
  • Эксперты указывают на отрыв оценки Tesla от фундаментальных показателей, подчеркивая необходимость дополнительных драйверов дохода.

Что известно о потрясающих темпах обогащения.

Отмечается, что по результатам четверга, 24 октября, акции Tesla выросли на 22% после заявления компании о крупнейшей квартальной прибыли с лета 2023 года.

Таким образом, общий капитал Маска срез до 270 млрд долларов, что примерно на 61 млрд больше, чем состояние его ближайшего конкурента Джеффа Безоса.

Маск спрогнозировал 30% рост продаж авто в 2025-м во время веб-трансляции после отчета.

Состояние Маска за день выросло на 33,5 млрд долларов
Илон Маск

Кроме этого, по его словам, исполненный в оригинальном стиле электрический пикап Cybertruck впервые принес квартальную прибыль.

Рост произошел после четырех кварталов подряд довольно нелестных результатов крупнейшего в мире производителя электрических авто, связывавшихся с замедлением потребительского спроса. Кроме того, эксперты говорили об ужесточении конкуренции на рынке электрических автомобилей.

Что известно о резких колебаниях цены на акции Tesla

Американский миллиардер и SEO-директор компании Tesla Илон Маск разочаровал инвесторов по результатам презентации под названием "We robots", на которой было представлено роботизированное такси, автобус и другие передовые устройства компании. 

Отмечается, что по результатам торгов 11 октября акции Tesla упали в цене на 9%, поскольку инвесторов разочаровала проведенная Маском презентация роботизированного такси Cybercabs и робоавтобуса Robovan.

Торговый день был завершен с ценой акций Tesla на уровне 217,8 долларов за штуку. Таким образом компания Маска потеряла в общей сложности 60 млрд долларов рыночной капитализации.

С начала года ценные бумаги подешевели на 12%. В то время как в годовом расчете они упали в цене на 17%.

Кроме того, в компании Bernstein в записке для клиентов указали, что оценка Tesla оторвана от фундаментальных показателей, добавив, что презентация проекта по роботокси не имеет непосредственных результатов или дополнительных драйверов дохода.

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