Как пребывание в космосе влияет на мозг астронавтов — исследование NASA
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как пребывание в космосе влияет на мозг астронавтов — исследование NASA

Астронавт
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Источник:  Space.com

В NASA провели необычное исследование по изучению влияния космических полетов на когнитивные и умственные способности астронавтов.

Главные тезисы

  • Исследование NASA показало, что пребывание в космосе оказывает незначительное влияние на мозг астронавтов.
  • Длительное нахождение в космосе влияет на когнитивные способности, но не вызывает длительных нарушений или нейродегенеративных процессов.
  • Скорость обработки информации, зрительная память и концентрация внимания астронавтов ухудшаются при длительном прибывании в космосе, но память оказывается более устойчивой к стрессам космического путешествия.
  • Исследование проведено на 25 астронавтах, показавших временные изменения в когнитивных способностях в условиях длительного пребывания на Международной космической станции.
  • Полученные результаты исследования служат основой для будущих исследований когнитивной устойчивости в космосе и подготовки астронавтов к долгим космическим миссиям.

Что известно о результатах исследования NASA по влиянию космических полетов на когнитивные и умственные способности астронавтов

Отмечается, что в рамках исследования была проанализирована информация о 25 астронавтах, которые провели примерно по 6 месяцев на борту Международной космической станции.

Исследователи использовали серию из 10 когнитивных тестов для оценки различных аспектов когнитивных и умственных способностей астронавтов.

В частности, информация об астронавтах собиралась непосредственно перед полетом, в его начале, в конце полета, на начальном этапе после полета и на конечном этапе после завершения полета.

В NASA оказали незначительное влияние на мозг астронавтов во время длительного пребывания в космосе
астронавт

Подчеркивается, что хотя длительное пребывание в космосе влияет на когнитивные способности, по результатам исследования не было обнаружено никаких свидетельств длительного нарушения или нейродегенеративных процессов.

Мы показали, что нет никаких доказательств каких-либо значительных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений у астронавтов, проведших шесть месяцев на МКС… Жизнь и работа в космосе не были связаны с распространенными когнитивными нарушениями, свидетельствующими о значительных повреждениях мозга — отметила научная сотрудница NASA и ведущий автор исследования Шина Дэв.

Какие нарушения возникают во время длительного пребывания астронавтов в космосе

В рамках исследования было установлено, что длительное пребывание в космосе влияет на скорость обработки информации, зрительную память, концентрацию внимания и принятие решений.

Подчеркивается, что эффекты были подобны тем, что испытывают люди на Земле вследствие сильного стресса или дефицита сна.

Даже на Земле скорость обработки информации, рабочая память и внимание — когнитивные сферы, которые могут демонстрировать временные изменения, когда человек находится в состоянии стресса, — подчеркивает Шина Дев.

Другие когнитивные сферы, такие как память, оказались более устойчивыми к стрессам космического путешествия.

Полученные результаты служат основой для будущих исследований когнитивной устойчивости в космосе, гарантируя, что астронавты будут хорошо подготовлены к психологическим и неврологическим требованиям, связанным с исследованием далекого космоса.

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