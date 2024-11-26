В NASA провели необычное исследование по изучению влияния космических полетов на когнитивные и умственные способности астронавтов.

Что известно о результатах исследования NASA по влиянию космических полетов на когнитивные и умственные способности астронавтов

Отмечается, что в рамках исследования была проанализирована информация о 25 астронавтах, которые провели примерно по 6 месяцев на борту Международной космической станции.

Исследователи использовали серию из 10 когнитивных тестов для оценки различных аспектов когнитивных и умственных способностей астронавтов.

В частности, информация об астронавтах собиралась непосредственно перед полетом, в его начале, в конце полета, на начальном этапе после полета и на конечном этапе после завершения полета.

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Подчеркивается, что хотя длительное пребывание в космосе влияет на когнитивные способности, по результатам исследования не было обнаружено никаких свидетельств длительного нарушения или нейродегенеративных процессов.

Мы показали, что нет никаких доказательств каких-либо значительных когнитивных нарушений или нейродегенеративных изменений у астронавтов, проведших шесть месяцев на МКС… Жизнь и работа в космосе не были связаны с распространенными когнитивными нарушениями, свидетельствующими о значительных повреждениях мозга — отметила научная сотрудница NASA и ведущий автор исследования Шина Дэв. Поделиться

Какие нарушения возникают во время длительного пребывания астронавтов в космосе

В рамках исследования было установлено, что длительное пребывание в космосе влияет на скорость обработки информации, зрительную память, концентрацию внимания и принятие решений.

Подчеркивается, что эффекты были подобны тем, что испытывают люди на Земле вследствие сильного стресса или дефицита сна.

Даже на Земле скорость обработки информации, рабочая память и внимание — когнитивные сферы, которые могут демонстрировать временные изменения, когда человек находится в состоянии стресса, — подчеркивает Шина Дев. Поделиться

Другие когнитивные сферы, такие как память, оказались более устойчивыми к стрессам космического путешествия.

Полученные результаты служат основой для будущих исследований когнитивной устойчивости в космосе, гарантируя, что астронавты будут хорошо подготовлены к психологическим и неврологическим требованиям, связанным с исследованием далекого космоса.