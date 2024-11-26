В NASA провели необычное исследование по изучению влияния космических полетов на когнитивные и умственные способности астронавтов.
Главные тезисы
- Исследование NASA показало, что пребывание в космосе оказывает незначительное влияние на мозг астронавтов.
- Длительное нахождение в космосе влияет на когнитивные способности, но не вызывает длительных нарушений или нейродегенеративных процессов.
- Скорость обработки информации, зрительная память и концентрация внимания астронавтов ухудшаются при длительном прибывании в космосе, но память оказывается более устойчивой к стрессам космического путешествия.
- Исследование проведено на 25 астронавтах, показавших временные изменения в когнитивных способностях в условиях длительного пребывания на Международной космической станции.
- Полученные результаты исследования служат основой для будущих исследований когнитивной устойчивости в космосе и подготовки астронавтов к долгим космическим миссиям.
Что известно о результатах исследования NASA по влиянию космических полетов на когнитивные и умственные способности астронавтов
Отмечается, что в рамках исследования была проанализирована информация о 25 астронавтах, которые провели примерно по 6 месяцев на борту Международной космической станции.
Исследователи использовали серию из 10 когнитивных тестов для оценки различных аспектов когнитивных и умственных способностей астронавтов.
В частности, информация об астронавтах собиралась непосредственно перед полетом, в его начале, в конце полета, на начальном этапе после полета и на конечном этапе после завершения полета.
Подчеркивается, что хотя длительное пребывание в космосе влияет на когнитивные способности, по результатам исследования не было обнаружено никаких свидетельств длительного нарушения или нейродегенеративных процессов.
Какие нарушения возникают во время длительного пребывания астронавтов в космосе
В рамках исследования было установлено, что длительное пребывание в космосе влияет на скорость обработки информации, зрительную память, концентрацию внимания и принятие решений.
Подчеркивается, что эффекты были подобны тем, что испытывают люди на Земле вследствие сильного стресса или дефицита сна.
Другие когнитивные сферы, такие как память, оказались более устойчивыми к стрессам космического путешествия.
Полученные результаты служат основой для будущих исследований когнитивной устойчивости в космосе, гарантируя, что астронавты будут хорошо подготовлены к психологическим и неврологическим требованиям, связанным с исследованием далекого космоса.
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