Ученые из США разработали для астронавтов специальные роботизированные руки, которые получили название "Суперконечности", которые должны помогать космонавтам экономить энергию во время путешествий на Луну.
Главные тезисы
- Разработанные учеными из США роботизированные руки "Суперконечности" помогают астронавтам экономить энергию в частичной гравитации на Луне.
- Устройство предполагается использовать в качестве дополнительной пары ног для астронавтов, помогая им в удержании равновесия на Луне.
- Эксперименты показали, что "Суперконечности" снижают риски падений и метаболические потери, а также уменьшают контакт астронавтов с лунной пылью.
- Устройство разрабатывается с целью помочь астронавтам в раскопках, заборе образцов и строительстве на Луне, а также повысить эффективность и безопасность космических исследований.
- Ожидается, что "Суперконечности" станут важным элементом для миссии "Артемида" на Луне и помогут улучшить условия работы и безопасность астронавтов в космосе.
Что известно о новом специализированном устройстве для астронавтов
Отмечается, что устройство разработано профессором Гарри Ассадом из Массачусетского технологического института еще около 10 лет назад.
Однако разработку Ассада недавно использовали преимущественно работники самолето- и судостроительной промышленности.
Разработка может оказаться очень полезной для астрономов, которые проводят исследования поверхности Луны в рамках космической миссии "Артемида", запланированной на 2026 год.
В частности, над использованием "суперконечностей " астронавтами миссии "Артемида" работает докторант Массачусетского технологического института, получивший стипендию от NASA, Эрик Балластер.
В условиях частичной гравитации на Луне астронавтам будет сложно удерживать равновесие.
По результатам исследования Мичиганского университета, 12 астронавтов, перемещавшихся по поверхности Луны в рамках миссий "Аполлон", 27 раз падали и были близки к падению еще 21 раз.
Когда астронавт Чарли Дюк опрокинулся на Луне в 1972 году, ему понадобилось три попытки, чтобы в конце концов подняться на ноги.
Как суперконечности помогут астронавтам на Луне
Исследование показало, что падения на поверхности спутника Земли были более частыми, если космонавты собирали образцы почвы или использовали дополнительные инструменты.
Гарри Ассада работает над тем, чтобы адаптировать "Суперконечности" к космическим условиям. Посредством изобретения астронавты смогут экономить необходимую для исследования энергию.
Доцент кафедры аэрокосмической техники Техасского университета Ана Диаз Артилес отмечает, что дополнительные конечности снизят метаболические потери, связанные с тяжелым подъемом.
Устройство также позволит предотвратить такие риски, как контакт астронавтов с чрезвычайно "токсичной" лунной пылью.
Ожидается, что в январе 2025 года состоится демонстрация того, как манекен посредством изобретения поднимется из положения лежа.
Эрик Балластер планирует потратить ближайшие годы на то, чтобы превратить в "Суперконечности" в технологию, похожую на многозадачный швейцарский армейский нож. В частности, изобретение может помогать в раскопках, заборе образцов и строительстве на Луне.
По его словам, в дальнейшем устройство можно усовершенствовать для того, чтобы оно работало как дополнительная пара ног.
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