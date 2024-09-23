По результатам нового анализа минералогических карт, по крайней мере, в нескольких местах на всей этаже Луны могут быть найдены вода и гидроксил.

Что известно о вероятном наличии воды на Луне и почему это важно

Отмечается , что обнаружение наличия воды на Луне не только поможет ученым лучше понять геологическую историю спутника Земли и текущие процессы, а также информировать экипажи космонавтов будущих миссий на Луну о потенциальных местах, где можно обнаружить воду.

Будущие астронавты, возможно, смогут найти воду даже вблизи экватора, используя эти богатые водой области. Ранее считалось, что только полярный регион, и, в частности, глубоко затененные кратеры на полюсах, были местом, где вода могла быть найдена в достатке. Знание того, где находится вода, не только помогает понять геологическую историю Луны, но и то, где астронавты могут найти воду в будущем, — объясняет планетолог из Института планетарных наук Роджер Кларк. Поделиться

Ученые подчеркивают, что поверхность Луны не содержит воды. Однако по результатам исследований спутник Земли может скрывать большое количество воды.

До этого ученые считали, что преимущественно вода может содержаться глубоко в лунных кратерах, особенно в высоких широтах.

До этих кратеров никогда не добраются солнечные лучи и тепло, что означает, что они могут содержать залежи льда толщиной в несколько метров.

Однако в недавних исследованиях оказалось, что в других местах на Луне также может содержаться вода.

Теперь работа Кларка и его коллег подтверждает это открытие.

Вода и гидроксил — состоящие из одного атома кислорода и одного атома водорода — пожалуй, достаточно распространены на Луне, связанные с минералами, образующими камни и грязь на поверхности Луны.

Ученые использовали для обнаружения признаков воды информацию, полученную от прибора Moon Mineralogy Mapper, размещенном на космическом аппарате Chandrayaan-1, вращавшемся вокруг Луны в 2008 и 2009 годах.

Эти данные регистрировали инфракрасный свет, отраженный Луной, и искали цвета в спектре, соответствующие воде и гидроксилу.

Где на Луне могут быть большие запасы воды

Ученые установили, что воду и гидроксил можно обнаружить не только в глубоких кратерах, а на всех широтах Луны.

Но богатые водой породы, которые вырываются при столкновениях, можно найти везде, где происходят такие столкновения.

При этом ученые также установили, что вода в кратерах постепенно становится уязвимой под действием излучения солнечного ветра в течение миллионов лет и постепенно разрушается, оставляя после себя гидроксил.

Поверхность Луны

Гидроксил также производится солнечным ветром, осаждающим солнечный водород на поверхности Луны, который может связываться с кислородом там, чтобы производить молекулу.

Собирая все доказательства вместе, мы видим лунную поверхность со сложной геологией со значительным количеством воды под поверхностью и поверхностным гидроксильным слоем. Как кратерирование, так и вулканическая активность могут выносить на поверхность богатые водой материалы, и оба они наблюдаются в месячных данных, отметил Кларк. Поделиться

Ученые также узнали, что водная сигнатура пироксена типа магматической породы меняется в зависимости от угла падения на нее солнечного света.

Это может служить объяснением одной из загадок, связанных с Луной. Ученые наблюдали эту изменчивую сигнатуру и не знали, что она значит.

Казалось, что это предполагает, что вода движется по Луне. Это все еще возможно, но не так сильно, как, казалось, указывала сигнатура пироксена.

Кроме того, полученные результаты исследования дают ответ на вопрос о природе так называемых лунных завитков.

Это удивительные, закрученные узоры на поверхности Луны, и учёные не знают, что их создает, хотя магнетизм может играть свою роль. Кларк и его команда обнаружили, что завитки очень бедны водой.

Мы не знаем, что это значит для механизма их формирования, но эта сигнатура также встречается на тех частях лунной поверхности, не имеющих закрученного узора.

Эти части, по мнению исследователей, могут быть разрушившимися древними водоворотами, оставив только явный след воды, который говорит нам, что они когда-то там были. И это может помочь нам выяснить, что на самом деле представляют собой водовороты.

Между тем открытие предполагает возможный источник воды для месячных исследователей. Обрабатывая богатые гидроксилом минералы, будущие астронавты действительно могли бы найти способ выжимать воду из камня.