За результатами нового аналізу мінералогічних карт, принаймні в декількох місцях на всій поверхі Місяця можуть бути знайдені вода і гідроксил.

Що відомо про ймовірну наявність води на Місяці і чому це важливо

Зазначається, що виявлення наявності води на Місяці не тільки допоможе науковцям краще зрозуміти геологічну історію супутника Землі і поточні процеси, а також інформувати екіпажі космонавтів майбутніх місій на Місяць щодо потенційних місць, де можна виявити воду.

Майбутні астронавти, можливо, зможуть знайти воду навіть поблизу екватора, використовуючи ці багаті водою області. Раніше вважалося, що тільки полярний регіон, і зокрема глибоко затінені кратери на полюсах, були місцем, де вода могла бути знайдена в достатку. Знання того, де міститься вода, не тільки допомагає зрозуміти геологічну історію Місяця, а й те, де астронавти можуть знайти воду в майбутньому, — пояснює планетолог з Інституту планетарних наук Роджер Кларк. Поширити

Науковці підкреслюють, що поверхня Місяця не містить води. Однак за результатами досліджень, супутник Землі може ховати велику кількість води.

До цього науковці вважали, що переважно вода може міститись глибоко в місячних кратерах, зокремах у високих широтах.

До цих кратерів ніколи не дістаються сонячні промені і тепло, що означає, що вони можуть містити поклади льоду товщиною в кілька метрів.

Однак у нещодавніх дослідженнях виявилось, що в інших місцях на Місяці також може міститись вода.

Тепер робота Кларка і його колег підтверджує це відкриття.

Вода і гідроксил — що складаються з одного атома кисню і одного атома водню — мабуть, досить поширені на Місяці, пов'язані з мінералами, які утворюють каміння і бруд на поверхні Місяця.

Науковці використовували для виявлення ознак води інформацію, отриману від приладу Moon Mineralogy Mapper, розміщеному на космічному апараті Chandrayaan-1, який обертався навколо Місяця в 2008 і 2009 роках.

Ці дані реєстрували інфрачервоне світло, відбите Місяцем, і шукали кольори в спектрі, які відповідають воді та гідроксилу.

Де на Місяці можуть бути великі запаси води

Науковці встановили, що воду і гідроксил можна виявити не тільки у глибоких кратерах, а на всіх широтах Місяця.

Але багаті водою породи, які вириваються під час зіткнень, можна знайти скрізь, де відбуваються такі зіткнення.

При цьому науковці також встановили, що вода у кратерах поступово стає вразливою під дією випромінювання сонячного вітру протягом мільйонів років і поступово зазнає руйнування, залишаючи по собі гідроксил.

Поверхня Місяця

Гідроксил також виробляється сонячним вітром, який осаджує сонячний водень на поверхні Місяця, який може зв'язуватися з киснем там, щоб виробляти молекулу.

Збираючи всі докази разом, ми бачимо місячну поверхню зі складною геологією зі значною кількістю води під поверхнею і поверхневим шаром гідроксилу. Як кратерування, так і вулканічна активність можуть виносити на поверхню багаті водою матеріали, і обидва вони спостерігаються в місячних даних, — зазначив Кларк. Поширити

Науковці також дізнались, що водна сигнатура піроксена — типу магматичної породи — змінюється залежно від кута падіння на неї сонячного світла.

Це може слугувати поясненням однієї з загадок, пов’язаних з Місяцем. Вчені спостерігали цю мінливу сигнатуру і не знали, що вона означає.

Здавалося, що це передбачає, що вода рухається по Місяцю. Це все ще може бути, але не так сильно, як, здавалося, вказувала сигнатура піроксена.

Окрім цього отримані результати дослідження дають відповідь на питання щодо природи так званих місячних завитків.

Це дивні, закручені візерунки на поверхні Місяця, і вчені не знають, що їх створює, хоча магнетизм може відігравати свою роль. Кларк і його команда виявили, що завитки дуже бідні на воду.

Ми не знаємо, що це означає для механізму їх формування, але ця сигнатура також зустрічається на тих частинах місячної поверхні, які не мають закрученого візерунка.

Ці частини, на думку дослідників, можуть бути стародавніми вирами, які зруйнувалися, залишивши тільки явний слід води, який говорить нам, що вони колись там були. І це може допомогти нам з'ясувати, що насправді являють собою вири.

Тим часом, відкриття передбачає можливе джерело води для місячних дослідників. Обробляючи багаті на гідроксил мінерали, майбутні астронавти дійсно могли б знайти спосіб вичавлювати воду з каменю.