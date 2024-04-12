Історична угода між Сполученими Штатами та Японією підтвердила, що однією з наступних людей, яка ступить на поверхню Місяця, буде японський астронавт. Ця важлива заява була зроблена під час візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда до Сполучених Штатів, де він зустрівся з президентом Джозефом Байденом.

Японія відправить свого першого астронавта на Місяць

Президент Байден відзначив глибоку наукову та освітню співпрацю між двома країнами, наголосивши на їх спільній відданості місіям дослідження космосу.

Він повідомив, що в рамках програми "Артеміда" Японія зробить свій внесок, відправивши двох своїх астронавтів у майбутні американські місії на Місяць. Один з цих астронавтів увійде в історію як перший неамериканець, який ступить на поверхню Місяця.

Програма "Артеміда" має на меті повернути астронавтів на Місяць до 2025 року, а перша висадка екіпажу запланована на 2026 рік.

В рамках угоди Японія розробить для NASA герметичний місяцехід, який дозволить астронавтам досліджувати нову місцевість і проводити наукові дослідження на поверхні Місяця протягом тривалого часу.

Співпрацюючи з Toyota, Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) працює над розробкою місячного апарату під назвою Lunar Cruiser, оснащеного технологією паливних елементів для сталого живлення. Очікується, що цей місяцехід, схожий на мобільне житло і лабораторію, дозволить астронавтам ефективно жити, працювати і переміщатися по поверхні Місяця.

Крім того, Японія візьме на себе відповідальність за експлуатацію місяцехода на Місяці, забезпечуючи його функціональність і використання з астронавтами на борту або без них. Завершення будівництва Місячного крейсера заплановано на 2031 рік, що збігається з планами NASA щодо місії "Артеміда-7", і очікується, що він залишатиметься в експлуатації протягом десяти років.