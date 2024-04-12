Историческое соглашение между Соединенными Штатами и Японией подтвердило, что одним из следующих людей, ступающим на поверхность Луны, будет японский астронавт. Это важное заявление было сделано во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисида в Соединенные Штаты, где он встретился с президентом Джозефом Байденом.
Япония отправит своего первого астронавта на Луну
Президент Байден отметил глубокое научное и образовательное сотрудничество между двумя странами, отметив их общую приверженность миссиям исследования космоса.
Он сообщил, что в рамках программы "Артемида" Япония внесет свой вклад, отправив двух своих астронавтов в будущие американские миссии на Луну. Один из этих астронавтов войдет в историю как первый неамериканец, ступающий на поверхность Луны.
Программа "Артемида" стремится вернуть астронавтов на Луну к 2025 году, а первая высадка экипажа запланирована на 2026 год.
В рамках соглашения Япония разработает для NASA герметичный луноход, который позволит астронавтам исследовать новую местность и проводить научные исследования на Луне в течение длительного времени.
Сотрудничая с Toyota, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) работает над разработкой лунного аппарата под названием Lunar Cruiser, оснащенного технологией топливных элементов для устойчивого питания. Ожидается, что этот луноход, похожий на мобильное жилье и лабораторию, позволит астронавтам эффективно жить, работать и перемещаться по Луне.
Кроме того, Япония возьмет на себя ответственность за эксплуатацию лунохода на Луне, обеспечивая его функциональность и использование с астронавтами на борту или без них. Завершение строительства Лунного крейсера запланировано на 2031 год, совпадающий с планами NASA по миссии Артемида-7, и ожидается, что он будет оставаться в эксплуатации в течение десяти лет.
В обмен на вклад Японии, NASA и JAXA договорились отправить японского представителя на орбитальную лунную станцию Gateway. Япония также возьмет на себя разработку систем контроля окружающей среды и жизнеобеспечения для этой платформы, что укрепит партнерство между двумя космическими агентствами.
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