Историческое соглашение между Соединенными Штатами и Японией подтвердило, что одним из следующих людей, ступающим на поверхность Луны, будет японский астронавт. Это важное заявление было сделано во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисида в Соединенные Штаты, где он встретился с президентом Джозефом Байденом.

Япония отправит своего первого астронавта на Луну

Президент Байден отметил глубокое научное и образовательное сотрудничество между двумя странами, отметив их общую приверженность миссиям исследования космоса.

Он сообщил, что в рамках программы "Артемида" Япония внесет свой вклад, отправив двух своих астронавтов в будущие американские миссии на Луну. Один из этих астронавтов войдет в историю как первый неамериканец, ступающий на поверхность Луны.

Программа "Артемида" стремится вернуть астронавтов на Луну к 2025 году, а первая высадка экипажа запланирована на 2026 год.

В рамках соглашения Япония разработает для NASA герметичный луноход, который позволит астронавтам исследовать новую местность и проводить научные исследования на Луне в течение длительного времени.

Сотрудничая с Toyota, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) работает над разработкой лунного аппарата под названием Lunar Cruiser, оснащенного технологией топливных элементов для устойчивого питания. Ожидается, что этот луноход, похожий на мобильное жилье и лабораторию, позволит астронавтам эффективно жить, работать и перемещаться по Луне.

Кроме того, Япония возьмет на себя ответственность за эксплуатацию лунохода на Луне, обеспечивая его функциональность и использование с астронавтами на борту или без них. Завершение строительства Лунного крейсера запланировано на 2031 год, совпадающий с планами NASA по миссии Артемида-7, и ожидается, что он будет оставаться в эксплуатации в течение десяти лет.