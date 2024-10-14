Науковці зі США розробили для астронавтів спеціальні роботизовані руки, які отримали назву "Суперкінцівки", які мають допомагати космонавтам економити енергію під час подорожей на Місяць.

Що відомо про новий спеціалізований пристрій для астронавтів

Зазначається, що пристрій був розроблений професором Гаррі Ассадом з Массачусетського технологічного інституту ще близько 10 років тому.

Однак розробку Ассада донедавна використовували переважно працівники літако- та суднобудівної промисловості.

Наразі розробка може виявитись дуже корисною для астрономів, які проводимуть дослідження поверхні Місяця у рамках космічної місії "Артеміда", запланованої на 2026 рік.

Зокрема, над використанням “суперкінцівок” астронавтами місії "Артеміда" працює докторант Массачусетського технологічного інституту, що отримав стипендію від NASA, Ерік Балластером.

В умовах часткової гравітації на Місяці астронавтам буде важко утримувати рівновагу.

За результатами дослідження Мічиганського університету, 12 астронавтів, які переміщались поверхнею Місяця у рамках місій "Аполлон", 27 разів падали і були близькі до падіння ще 21 раз.

Коли астронавт Чарлі Дюк перекинувся на Місяці в 1972 році, йому знадобилося три спроби, аби зрештою звестися на ноги.

Як “суперкінцівки” допоможуть астронавтам на Місяці

Дослідження показало, що падіння на поверхні супутника Землі були частішими, якщо космонавти збирали зразки ґрунту або використовували додаткові інструменти.

Наразі Гаррі Ассада працює над тим, аби адаптувати "Суперкінцівки" до космічних умов. За допомогою винаходу астронавти зможуть економити необхідну для дослідження енергію.

Доцент кафедри аерокосмічної техніки Техаського університету Ана Діаз Артілес зазначає, що додаткові кінцівки зменшать метаболічні втрати, пов’язані із важким підйомом.

Пристрій також дозволить запобігти таким ризикам, як контакт астронавтів із надзвичайно токсичним" місячним пилом.

Очікується, що в січні 2025 року відбудеться демонстрація того, як манекен за допомогою винаходу підведеться з положення лежачи.

Ерік Балластер планує витратити найближчі роки на те, щоб перетворити на "Суперкінцівки" на технологію, схожу на багатозадачний швейцарський армійський ніж. Зокрема, винахід може допомагати в розкопках, заборі зразків і будівництві на Місяці.

За його словами, надалі пристрій можна удосконалити для того, щоб він працював як додаткова пара ніг.