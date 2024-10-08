NASA показала прототип майбутнього транспорту на Місяці
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA показала прототип майбутнього транспорту на Місяці

NASA
Прототип майбутнього місяцехода NASA

У NASA проводять розробку нового всюдиходу для майбутніх переміщень по поверхні Місяця і вже презентували прототип. 

Головні тези:

  • NASA розробляє новий транспортний засіб для переміщень по поверхні Місяця, який може використовуватися у майбутніх місіях.
  • Прототип місяцеходу має унікальну конструкцію, спеціально розроблену для вимог космічної агенції США.
  • Місяцеход розрахований на перевезення щонайменше двох астронавтів та їхніх скафандрів, з урахуванням умов низької гравітації.
  • Прототип випробовується на Землі для підготовки до місій на Місяць у майбутньому.
  • NASA розглядає проєкти трьох компаній у рамках конкурсу на кращий транспортний засіб для використання на Місяці.

Як виглядає прототип місяцеходу NASA

Зазначається, що у NASA звернулись до трьох компаній, чиї проєкти розглядатимуться у рамках конкурсу з відбору найкращого транспортного засобу для використання на поверхні Місяця.

Зокрема, наразі у NASA вже тестують транспортний апарат Lunar Terrain Vehicle або компанією Intuitive Machines, Lunar Outpost або Venturi Astrolab.

У NASA розробляють всюдиход для переміщень по Місяцю
Прототип майбутнього місяцехода NASA

Підкреслюється, що перший транспортний апарат, який наразі проходить тестування, ніколи не буде відправлений до Місяця, однак він буде використаний для перевірки технологій, які закладуть основу майбутнього універсального транспортного заходу.

Прототип місяцеходу Lunar Terrain Vehicle має дещо незвичну форму і схощий на поєднання трактору з машиною для гольфу.

Однак його вигляд зумовлений відповідними вимогами з боку NASA.

Що відомо про особливості протипу першого сучасного місяцеходу

Так, у космічній агенції США очікують, що у місяцеході зможуть розміститись щонайменше двоє астронавтів та їхні скафандри, а також потужна конструкція, здатна легко переміщуватись по поверхні супутника Землі, не перекидаючись в умовах низької гравітації.

Прототип має спереду та ззаду 4 колеса, відкриту кабіну й трохи дротів, які стирчать назовні. Ми також бачимо досить широку конструкцію, яка, ймовірно, потрібна для додаткової стійкості.

За потреби транспортним засобом можна керувати дистанційно.

Наземний випробувальний модуль допоможе командам NASA на Землі протестувати й зрозуміти всі аспекти роботи марсоходів на поверхні Місяця напередодні місій "Артеміда", — пояснює інженерний керівник наземного випробувального модуля Джефф Сомерс.

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