NASA показало прототип будущего транспорта на Луне
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA показало прототип будущего транспорта на Луне

NASA
Прототип будущего лунохода NASA
Читати українською

В NASA производят разработку нового вездехода для будущих перемещений по поверхности Луны и уже презентовали прототип.

Главные тезисы

  • NASA разрабатывает уникальный луноход для будущих миссий на Луну
  • Прототип лунохода специально адаптирован к условиям низкой гравитации и разработан для перевозки астронавтов и скафандров
  • Три компании представили свои проекты луноходов для участия в конкурсе NASA
  • Транспортный аппарат Lunar Terrain Vehicle проходит тестирование на Земле перед миссией на Луну
  • Прототип нового лунохода NASA сочетает в себе элементы трактора и транспортного средства для гольфа

Как выглядит прототип лунохода NASA

Отмечается, что в NASA обратились три компании, чьи проекты будут рассматриваться в рамках конкурса по отбору лучшего транспортного средства для использования на поверхности Луны.

В частности, в настоящее время в NASA уже тестируют транспортный аппарат Lunar Terrain Vehicle или компанией Intuitive Machines, Lunar Outpost или Venturi Astrolab.

В NASA разрабатывают вездеход для перемещений по Луне
Прототип будущего лунохода NASA

Подчеркивается, что первый транспортный аппарат, который проходит тестирование, никогда не будет отправлен к Луне, однако он будет использован для проверки технологий, которые заложат основу будущего универсального транспортного мероприятия.

Прототип лунохода Lunar Terrain Vehicle имеет несколько необычную форму и склонен к сочетанию трактора с машиной для гольфа.

Однако его вид обусловлен соответствующими требованиями NASA.

Что известно об особенностях противопа первого современного лунохода

Так, в космическом агентстве США ожидают, что в луноходе смогут разместиться по меньшей мере два астронавта и их скафандры, а также мощная конструкция, способная легко перемещаться по поверхности спутника Земли, не опрокидываясь в условиях низкой гравитации.

Прототип имеет спереди и сзади 4 колеса, открытую кабину и немного торчащих наружу проводов. Мы также видим достаточно широкую конструкцию, которая, вероятно, необходима для дополнительной стойкости.

При необходимости транспортным средством можно управлять дистанционно.

Наземный испытательный модуль поможет командам NASA на Земле протестировать и понять все аспекты работы марсоходов на поверхности Луны в преддверии миссий "Артемида", — объясняет инженерный руководитель наземного испытательного модуля Джефф Сомерс.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Япония отправит своего первого астронавта на Луну
Япония отправит своего первого астронавта на Луну
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астронавты NASA с миссии Starliner больше месяца "застряли" на МКС. Что дальше
Starliner
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Земля могла захватить Луну "в плен". Что известно о новой теории ученых
Луна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?