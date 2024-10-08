В NASA производят разработку нового вездехода для будущих перемещений по поверхности Луны и уже презентовали прототип.
Главные тезисы
- NASA разрабатывает уникальный луноход для будущих миссий на Луну
- Прототип лунохода специально адаптирован к условиям низкой гравитации и разработан для перевозки астронавтов и скафандров
- Три компании представили свои проекты луноходов для участия в конкурсе NASA
- Транспортный аппарат Lunar Terrain Vehicle проходит тестирование на Земле перед миссией на Луну
- Прототип нового лунохода NASA сочетает в себе элементы трактора и транспортного средства для гольфа
Как выглядит прототип лунохода NASA
Отмечается, что в NASA обратились три компании, чьи проекты будут рассматриваться в рамках конкурса по отбору лучшего транспортного средства для использования на поверхности Луны.
В частности, в настоящее время в NASA уже тестируют транспортный аппарат Lunar Terrain Vehicle или компанией Intuitive Machines, Lunar Outpost или Venturi Astrolab.
Подчеркивается, что первый транспортный аппарат, который проходит тестирование, никогда не будет отправлен к Луне, однако он будет использован для проверки технологий, которые заложат основу будущего универсального транспортного мероприятия.
Прототип лунохода Lunar Terrain Vehicle имеет несколько необычную форму и склонен к сочетанию трактора с машиной для гольфа.
Однако его вид обусловлен соответствующими требованиями NASA.
Что известно об особенностях противопа первого современного лунохода
Так, в космическом агентстве США ожидают, что в луноходе смогут разместиться по меньшей мере два астронавта и их скафандры, а также мощная конструкция, способная легко перемещаться по поверхности спутника Земли, не опрокидываясь в условиях низкой гравитации.
Прототип имеет спереди и сзади 4 колеса, открытую кабину и немного торчащих наружу проводов. Мы также видим достаточно широкую конструкцию, которая, вероятно, необходима для дополнительной стойкости.
При необходимости транспортным средством можно управлять дистанционно.
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