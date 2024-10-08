В NASA производят разработку нового вездехода для будущих перемещений по поверхности Луны и уже презентовали прототип.

Как выглядит прототип лунохода NASA

Отмечается, что в NASA обратились три компании, чьи проекты будут рассматриваться в рамках конкурса по отбору лучшего транспортного средства для использования на поверхности Луны.

В частности, в настоящее время в NASA уже тестируют транспортный аппарат Lunar Terrain Vehicle или компанией Intuitive Machines, Lunar Outpost или Venturi Astrolab.

Прототип будущего лунохода NASA

Подчеркивается, что первый транспортный аппарат, который проходит тестирование, никогда не будет отправлен к Луне, однако он будет использован для проверки технологий, которые заложат основу будущего универсального транспортного мероприятия.

Прототип лунохода Lunar Terrain Vehicle имеет несколько необычную форму и склонен к сочетанию трактора с машиной для гольфа.

Однако его вид обусловлен соответствующими требованиями NASA.

Что известно об особенностях противопа первого современного лунохода

Так, в космическом агентстве США ожидают, что в луноходе смогут разместиться по меньшей мере два астронавта и их скафандры, а также мощная конструкция, способная легко перемещаться по поверхности спутника Земли, не опрокидываясь в условиях низкой гравитации.

Прототип имеет спереди и сзади 4 колеса, открытую кабину и немного торчащих наружу проводов. Мы также видим достаточно широкую конструкцию, которая, вероятно, необходима для дополнительной стойкости.

При необходимости транспортным средством можно управлять дистанционно.