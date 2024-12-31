За інформацією міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук, розв'язана Росією злочинна війна завдала збитків екології України на 70 млрд гривень.

Що відомо про екологічні збитки, завдані розв’язаною РФ злочинною війною проти України

Гринчук підкреслила, що внаслідок масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну було знищено 3 млн гектарів лісу, зафіксовано понад 6,5 тис екологічних злочинів та здійснено викидів 180 млн тонн вуглекислого газу.

Міністр зазначила, що майже третина території України досі залишається зоною мінної небезпеки.

Грінчук додала, що екологічні збитки оцінюються щонайменше у 70 млрд грн, однак реально ця цифра, ймовірно, є набагато більшою.

Ракета РФ

Переміщення понад 6 млн громадян України в інші країни спричинило додаткові викиди 3,3 млн тонн CO2.

За словами міністра, Україна налаштована притягнути країну-агресорку до відповідальності за скоєні екологічні злочини.

Наразі РФ представлена ​​як антиекологічний руйнівник, схилений до хижого панування як над Україною, так і над світом природи.

Що відомо про останні екологічні злочини Росії

За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика, після аварії російських танкерів "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239" в Азовському морі стався масштабний розлив нафти.

Воловик зазначив, що внаслідок аварії було забруднено частину узбережжя у Запорізькій області, зокрема, Приазовський національний природний парк.

За його словами, наразі точно не можливо встановити рівень забруднення в Азовському морі і прибережних грунтах через те, що Україна не має доступу до окупованих Росією територій.