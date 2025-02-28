Чи здатна Європа самостійно забезпечити зброєю Україну — думка експерта

Олег Катков, військовий експерт і головний редактор Defense Express, зазначив, що зараз в Європі усвідомлюють, що вони самостійно повинні забезпечити свою архітектуру безпеки.

Чи здатна Європа самостійно забезпечити зброєю Україну

Катков сказав, що Трамп приходив до влади з фразою про те, що він не буде допомагати Україні озброєнням на колишніх умовах.

Крім того, ще при президентстві Байдена було зрозуміло, що на 2025 рік нема грошей на фінансування допомоги для України. Тобто для нас не було жодного сюрпризу, що грошей не передбачено. Зараз Україна використовує той запас міцності, який був сформований за каденцію Байдена. За останніх чотири місяці роботи адміністрації Байдена Україні були надані доволі значні пакети допомоги за програмою президентського вилучення. Слід не забувати, і про постачання озброєння від USAI (програма фінансування міністерства оборони США — ред.), яке будуть відбуватися до 2026-27 років. Поширити

За його словами, зараз постачання від США не оновлюються як раніше кожних 2-3 тижні, коли Україна отримувала по 1,5 млрд дол на боєприпаси. Поки ми маємо таку ситуацію, яка була рівно рік тому: з січня по квітень 2024 року допомога США для України не надавалася, бо республіканці блокували фінансування.

Чи зможе Європа повністю компенсувати всю американську допомогу? Якщо Європа буде закуповувати у США той самий об'єм озброєння, то тоді, без питань, зможе. Якщо мова йде про перехід, наприклад, Європа візьме всі українські Bradley, які треба обслуговувати, закуповувати боєприпаси, двигуни до них та інше, та замінить на свої БМП, то це не є реалістичним сценарієм. Також нереально, наприклад, замінити 200 одиниць гаубиць M777 або близько тисячі бронетранспортерів M113.

На його думку, щодо боєприпасів, то Європа точно має закуповувати їх тепер у значно більшій кількості. Адже США передавали раз на рік 1 млн боєприпасів, що є середнім темпом постачання 155 мм снарядів. А Європа відому ініціативу "1 млн снарядів на рік" завершила за півтора року. І це не були боєприпаси, що тільки вироблені в ЄС, а ті, які були як вироблені, так і куплені.