"Серйозна пропозиція". Венс висунув Зеленському нову вимогу
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"Серйозна пропозиція". Венс висунув Зеленському нову вимогу

Джей Ді Венс
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Джерело:  Fox News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс дав зрозуміти, що український лідер Володимир Зеленський має можливість повернутися до переговорів з Білим домом щодо завершення війни, якщо у нього буде “серйозна пропозиція” з цього приводу.

Головні тези:

  • Білий дім залишає двері відчиненими для України, якщо Зеленський буде готовий обговорити мирний план та "серйозно займеться деталями".
  • Венс продовжує запевняти, що Трамп проводить перемовини з росіянами, де діє принцип "довіряй, але перевіряй".

Венс стверджує, що двері для України досі відчинені

Поплічник Дональда Трампа продовжує цинічно брехати, що Володимир Зеленський продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі.

Однак жодних підтверджень своїм словами він не надав.

Журналісти поцікавилися у Венс, чи є ще шанс в українського лідера повернутися до Білого дому, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план.

За словами віцепрезидента США, якщо Зеленський "серйозно займеться деталями", то команда Дональда Трампа буде налаштована відновити діалог з Києвом у цьому питанні.

Я думаю, що якби він зателефонував і мав серйозну пропозицію щодо того, як він збирається брати участь у процесі. Послухайте, є деталі, які дійсно мають значення, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми говорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно долучитися до обговорення деталей.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

На цьому тлі Венс продовжує запевняти, що президент США не просто сприймає заяви російського диктатора як істину — Трамп нібито проводить перемовини з росіянами, де є взаємні поступки і діє принцип “довіряй, але перевіряй”.

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