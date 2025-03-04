"Серйозна пропозиція". Венс висунув Зеленському нову вимогу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс дав зрозуміти, що український лідер Володимир Зеленський має можливість повернутися до переговорів з Білим домом щодо завершення війни, якщо у нього буде “серйозна пропозиція” з цього приводу.

Венс стверджує, що двері для України досі відчинені

Поплічник Дональда Трампа продовжує цинічно брехати, що Володимир Зеленський продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі.

Однак жодних підтверджень своїм словами він не надав.

Журналісти поцікавилися у Венс, чи є ще шанс в українського лідера повернутися до Білого дому, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план.

За словами віцепрезидента США, якщо Зеленський "серйозно займеться деталями", то команда Дональда Трампа буде налаштована відновити діалог з Києвом у цьому питанні.

Я думаю, що якби він зателефонував і мав серйозну пропозицію щодо того, як він збирається брати участь у процесі. Послухайте, є деталі, які дійсно мають значення, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми говорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно долучитися до обговорення деталей. Джей Ді Венс Віцепрезидент США