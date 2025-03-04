Віцепрезидент США Джей Ді Венс дав зрозуміти, що український лідер Володимир Зеленський має можливість повернутися до переговорів з Білим домом щодо завершення війни, якщо у нього буде “серйозна пропозиція” з цього приводу.
Головні тези:
- Білий дім залишає двері відчиненими для України, якщо Зеленський буде готовий обговорити мирний план та "серйозно займеться деталями".
- Венс продовжує запевняти, що Трамп проводить перемовини з росіянами, де діє принцип "довіряй, але перевіряй".
Венс стверджує, що двері для України досі відчинені
Поплічник Дональда Трампа продовжує цинічно брехати, що Володимир Зеленський продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі.
Однак жодних підтверджень своїм словами він не надав.
Журналісти поцікавилися у Венс, чи є ще шанс в українського лідера повернутися до Білого дому, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план.
За словами віцепрезидента США, якщо Зеленський "серйозно займеться деталями", то команда Дональда Трампа буде налаштована відновити діалог з Києвом у цьому питанні.
На цьому тлі Венс продовжує запевняти, що президент США не просто сприймає заяви російського диктатора як істину — Трамп нібито проводить перемовини з росіянами, де є взаємні поступки і діє принцип “довіряй, але перевіряй”.
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