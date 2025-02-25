Майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц ініціював перемовини з соціал-демократами для якнайшвидшого затвердження спеціальних витрат на оборону в розмірі 200 мільярдів євро. У межах цього рішення також буде обговорюватися допомога для України.

Мерц готується реалізовувати свої обіцянки щодо України

Як вдалося дізнатися журналістам, представники християнських демократів Мерца і соціал-демократів обговорюють способи, як можна обійти жорсткі обмеження на державні запозичення в Німеччині.

Наразі їхня головна мета — вивільнити ресурси для застарілої армії країни.

Інсайдери зазначають, що вони розглядають можливість проштовхнути голосування за новий пакет, який буде вдвічі більшим за схвалений три роки тому, через парламент, чий термін повноважень завершується.

Що важливо розуміти, майбутній канцлер ФРН обіцяє збільшити інвестиції в німецьку армію для протидії російській агресії, але його плани зіткнулися з проблемами після того, як ультраправі та ліві забезпечили собі блокуючу меншість у наступному парламенті.