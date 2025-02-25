Будущий канцлер Германии Мерц готовит первое решение по Украине
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Будущий канцлер Германии Мерц готовит первое решение по Украине

Мерц
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Источник:  Bloomberg

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц инициировал переговоры с социал-демократами для скорейшего утверждения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. В рамках этого решения будет обсуждаться помощь для Украины.

Главные тезисы

  • Мерц обещал увеличить инвестиции в германскую армию для противодействия российской агрессии.
  • У основных партий ФРГ нет голосов для ослабления конституционных ограничений на государственные заимствования.

Мерц готовится реализовывать свои обещания по Украине

Как удалось узнать журналистам, представители христианских демократов Мерца и социал-демократов обсуждают способы, как можно обойти жесткие ограничения на государственные заимствования в Германии.

Сейчас их главная цель — высвободить ресурсы для устаревшей армии страны.

Инсайдеры отмечают, что они рассматривают возможность протолкнуть голосование за новый пакет, который будет вдвое больше одобренного три года назад, через парламент, чей срок полномочий завершается.

Что важно понимать, будущий канцлер ФРГ обещает увеличить инвестиции в немецкую армию для противодействия российской агрессии, но его планы столкнулись с проблемами после того, как ультраправые и левые обеспечили себе блокирующее меньшинство в следующем парламенте.

Одной из идей является создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине, говорят собеседники агентства. Другие варианты — расширить существующий фонд в размере 100 миллиардов евро или адаптировать так называемый долговой тормоз, чтобы он позволял дополнительные расходы на оборону.

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